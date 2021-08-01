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東奧桌球／莊智淵、陳建安戰克羅埃西亞 2:1領先

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世界球后、桌球天才都從「合庫」來 官網曝一排奪牌熱門球員

聯合新聞網 / 綜合報導
合庫球員戴資穎拿到東京奧運金牌戰門票。特派記者余承翰／東京攝影
合庫球員戴資穎拿到東京奧運金牌戰門票。特派記者余承翰／東京攝影

2020東京奧運如火如荼展開，台灣許多項目的選手都表現亮眼，目前中華隊已經奪下2金、2銀、3銅的佳績，突破過往紀錄。而有眼尖網友就注意到，不少國手身穿的運動服上，都印有合作金庫的字樣，讓他好奇背後淵源，話題引發討論。

一名網友在PTT發文表示，這幾天看見中華隊員們在各類比賽中揮灑汗水，讓螢幕前的他不禁跟著熱血沸騰，不過觀賽過程中，他意外發現許多選手衣服上的贊助商標示，都有合作金庫的字樣，讓他納悶說道，合作金庫似乎長期提供資源跟贊助選手，對運動員的支持似乎「比國家機構更強」。

文章曝光後，許多資深粉絲紛紛留言「合庫有贊助很多運動啊，第一天看運動嗎」、「陳靜還在合庫上過班呢，早上上班、下午練球」、「合庫贊助一直很多」、「小戴其實算合庫的員工喔，嚴格說起來的話」、「蠻多選手都是的」；不少人則提到「其實國營也認養球隊，中華電女籃」、「合庫、台電、土銀都有在培養球隊」、「很多老國營事業都有」。

事實上，根據合作金庫官網的球隊訊息，此次代表參賽東奧的68位選手中，有7名運動員都來自合作金庫，包含桌球國手莊智淵、鄭怡靜、林昀儒、陳建安，以及羽球國手戴資穎、王子維、周天成，都是實力堅強、甚至成功奪牌而歸的熱門球員。

桌球國手林昀儒亦是合作金庫球員。特派記者余承翰／東京攝影
桌球國手林昀儒亦是合作金庫球員。特派記者余承翰／東京攝影

東奧中華隊 2020東京奧運 戴資穎 林昀儒 莊智淵 周天成

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