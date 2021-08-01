羽球／鎖定文字直播 神仙打架戴資穎大戰中國陳雨菲爭奪金牌

戴資穎羽球女單決賽將在台灣時間20時20分登場，請鎖定udn聯合新聞網的即時文字直播。

【賽前報導】

繼中華隊在昨天打敗中國組合贏得羽球男雙金牌之後，羽球女單決賽再度上演兩岸大對決，世界第一「球后」戴資穎大戰世界第二中國好手陳雨菲，兩人是當今女單最強兩大高手，「神仙打架」當然是精采可期，而且兩人已超過一年以上未交手，彼此最近底細都不能算熟悉，只能靠情蒐資料，戴資穎要搶下這塊女單金牌，勢必無法像準決賽擊敗印度辛德胡那樣輕鬆。

兩人即使一年以上未交手，但過去可是經常在場上有對決的機會，生涯已有18次交手，戴資穎15勝3負完勝，有10次打至三盤決勝負。陳雨菲現年只有23歲，算是中國後之秀，因此之前打戴資穎確實勝少輸多，然而最近三次對決，陳雨菲拿下2勝，戴資穎雖於去年3月贏得兩人最近一次手對決，但對戴資穎來說絕對要小心迎戰。

27歲戴資穎經驗老到，這可能是他最後一次參加奧運，要讓自己不留下遺憾，勢必全力以赴，期待她能把金牌摘下。

【賽況報導】

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