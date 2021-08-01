體操／鎖定文字直播 李智凱鞍馬決賽前訓練影片曝光狀況良好
李智凱今早賽前練習：
(體操協會提供)
李智凱體操鞍馬決賽將在台灣時間17時41分登場，請鎖定udn聯合新聞網的即時文字直播。
【賽前報導】
東京奧運體操今天起展開單項決賽，其中我國「鞍馬王子」李智凱將出征鞍馬決賽，主要競爭對手是上屆里約奧運鞍馬金牌的英國選手惠特拉克(Max Whitlock)，在今年個人全能排名第四的中國大陸選手孫煒，以及來自日本32歲老將亀山耕平（Kameyama Kohei）與萱和磨(Kazuma Kaya)，還有資格排名第二的愛爾蘭選手麥克萊納漢(Rhys McClenaghan)。
李智凱在資格賽鞍馬項目獲得15.266高分，但並列第二麥克萊納漢與亀山耕平其實總分也相同，只是實施分扣分李智凱較少。然而李智凱在個人全能比賽時鞍馬項目一度受傷落馬確實令人擔心，不過，當時由於各項都要出賽，體力較勞累，在休息兩天過後，李智凱已全力為單項決賽做好準備。
資格賽李智凱是以難度6.4分出賽，今天是否會拿出更高難度的6.7的成套動作，來爭取高分，就看今天與教練林育信討論過後而定，他將被排在決賽8人當中第五個出賽。
李智凱如果拿到金牌，不僅是台灣歷史上首面奧運體操金牌，根據國光獎章辦法，除了2000萬元外，由於是田徑、游泳、體操的國際間主流項目，還有1000萬加碼獎金，合計3000萬元。
【賽況報導】
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