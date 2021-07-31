31日中華隊總結／羽球男雙添金 東奧2金2銀3銅史上最佳

東京奧運今天羽球場上再傳佳績，王齊麟與李洋在羽球男雙奪金，為奧運羽球台灣史上首金，目前2金2銀3銅排名17，已是台灣奧運史上最佳成績，戴資穎闖羽球女單金牌戰也確定將有獎牌進帳。

2020東京奧運獎牌數再增加，羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋金牌戰面對中國隊組合劉雨辰、李俊慧，雖然開局不順，但首局順利以21比18拿下，王齊麟、李洋第2局一路領先，終場以21比12拿下，直落2為台灣拿下本屆奧運第2金。

羽球女單賽事世界球后戴資穎今天與印度名將辛德胡（Pusarla V. Sindhu）交手，今天賽前18次對戰戴資穎有13次對戰優勢。

戴資穎開賽雖然一度處於落後，後半段追趕至18比18打平，最終21比18拿下首局，第2局延續氣勢再以21比12拿下、晉級金牌戰。

射箭好手「湯包」湯智鈞今天一日4戰，在射箭男子對抗賽16強擊敗以色列對手，8強擊敗手握2面奧運男團金牌的韓國勁敵金優鎮，4強以2比6不敵義大利對手內斯帕里（Mauro Nespoli）。

湯智鈞銅牌戰再以3比7輸給地主日本隊隊古川高晴、無緣獎牌，20歲的湯智鈞首度踏上奧運舞台，除了男團拿下銀牌，個人賽也排名第4、表現亮眼。

舉重陳柏任今天在男子96公斤級決賽以抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤排名第5名，雖然沒有獎牌，但也符合賽前給自己的預期目標，舉進東京奧運前6名。

田徑場上「台灣最速男」楊俊瀚今天在男子100公尺預賽跑出本季最佳10秒21，分組排名第5、無緣晉級；周天成在羽球男子單打以1比2（14比21、21比9、14比21）不敵中國對手、8強止步。

高爾夫球男子組預賽潘政琮在第3輪賽事，打出低於標準桿5桿、66桿成績，目前3輪合計206桿，低於標準桿7桿，暫時並列17。

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