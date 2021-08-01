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羽球／麟洋配奪金 小戴今拚本屆奧運台灣第3金

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圖表／中華隊1日焦點 羽球戴資穎搶金體操李智凱拚鞍馬獎牌

中央社 / 東京31日電

圖自教育部臉書
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東京奧運賽程進入中後段，今天台灣選手重頭戲為體操和羽球。體操李智凱招牌「湯瑪士迴旋」將再於鞍馬決賽亮相、全力搶牌，戴資穎直闖羽球女單金牌戰，今天台灣有機會一口氣添2面獎牌。

2020東京奧運台灣昨天再於羽球男雙賽事添1金，目前獎牌數2金2銀3銅，已寫下歷屆最佳成績。今天焦點為體操和羽球，戴資穎力拚此屆奧運羽球場第2金，李智凱也瞄準金牌。

「鞍馬王子」李智凱2016年里約奧運落馬，這個陰影一直跟著他，2018年在雅加達亞運鞍馬項目拿下歷史性金牌，此次第2度闖奧運舞台，在資格賽鞍馬項目完美落地，以難度分數6.400、執行分數8.866，拿下全場最高分15.266分，排名第一晉級。

資格賽的成功給他很大的鼓舞，李智凱先前曾透露，今天鞍馬決賽預計將難度分數提高至6.700，力拚奧運台灣體操史上首面獎牌。

羽球男雙王齊麟、李洋昨天替台灣拿下奧運羽球項目首面牌金牌，有了好的開始，戴資穎今天力拚奧運台灣羽球女單首金。

羽球世界排名第一的世界球后戴資穎第3度挑戰奧運舞台，前兩次都在16強止步，此次直闖羽球女單金牌戰，今天將碰上大會女單第一種子、中國好手陳雨菲。

面對金牌戰，戴資穎重申，減少失誤仍是第一課題，但也提到今天交手肯定很難，對手後場變化很多，也是很穩定的球員，自己要打得更穩定。

戴資穎和陳雨菲生涯共交手18次，戴資穎握有15勝對戰優勢，近3次交手取得2勝，她強調只要能夠降低失誤，「打誰都很有機會。」

桌球此次奧運先由林昀儒、鄭怡靜搭配，在混雙項目拿下銅牌，林昀儒在男單銅牌戰不敵德國對手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），無緣再添獎牌，今天開始桌球團體賽開打。

桌球男團林昀儒、莊智淵、陳建安搭配，名列第7種子，今天首戰將與克羅埃西亞組合交手，桌球女團鄭怡靜、陳思羽、鄭先知搭配，名列第5種子，今天首戰將迎戰美國隊組合。

東奧中華隊 2020東京奧運

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