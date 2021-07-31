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羽球／直落2退大陸高塔 麟洋配贏下台灣史上奧運第7金

羽球／台灣羽壇的天作之合 只用2年攀上體壇最高峰

中央社 / 東京31日電
李洋／王齊麟奪下奧運金牌。 路透
李洋／王齊麟奪下奧運金牌。 路透

國中時期在李洋眼中，隊友王齊麟彷彿是他只能仰望的高山，繞了一圈兩人重新成為隊友，當時的大山成了他最堅實後盾，今年東京奧運的羽球男雙金牌，證明他倆真是「天作之合」。

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋，今天在2020東京奧運羽球男子雙打金牌戰，以21比18、21比12擊敗中國組合劉雨辰與李俊慧，獲得金牌，讓台灣在奧運羽球項目拿下的首面獎牌就是金牌，但事實上，他倆今年才要步入合作的第3個年頭。

王齊麟與李洋雙雙來自北市羽球名門的中山國中，不過起步較晚的李洋，11歲才開始學球，而當時王齊麟早已是聞名全台的指標性球員，兩人其實站在不同的起跑線。

但國中時一場小比賽，李洋與王齊麟恰巧成為對手，賽前雙方握手致意，當時帶給李洋的震撼，他記憶猶新，「他的手怎麼長這麼多繭，原來要當學校的一哥，需要付出這麼多努力。」

王齊麟也沒讓外界失望，他在高中就取得甲組資格，而李洋還是慢了一步，他直到大學一年級才升上甲組，最後並先後進入國家隊，兩人的平行世界，才終於再次有了交集。

身材高大的王齊麟孔武有力，整個後場都是他的領空作戰範圍，而防守能力出色，且戰術思維清晰的李洋，則是前場負責配球的場上指揮官，兩人卻因分屬不同球團，因此始終沒有合拍機會。

直到2018年底，當時王齊麟的搭檔陳宏麟有意退休，球團又沒有合適的搭檔人選，此時李洋下了一個重要決定，他決定放棄所有的世界排名和積分，來到全心環境，和過去同窗王齊麟重新聯手，

球風合拍，加上又是昔日同學，王齊麟與李洋聯手後一拍即合，兩人在組軍後第1場國際賽西班牙大師賽就聯手摘冠，第1年合作就包辦4場國際賽冠軍，李洋透露，直到那時他才意識到，「東京奧運似乎很有機會。」

但對王齊麟來說，奧運一直都是他的目標，9歲時他在電視上看到朱木炎在2004年雅典奧運奪金，對奧運還有些懵懵懂懂，高中升上甲組後，參加奧運就成了他心中的目標，李洋則承認，「我以前成績都很爛，覺得奧運跟我有什麼關係。」

今年初兩人在泰國曼谷舉辦的2場泰國公開賽，以及2020世界羽球巡迴賽年終賽連續3場奪冠，風光拉出15連勝，彷彿就已提前預言，今年奧運就是替兩人準備好的最華麗舞台。

初踏上東京奧運賽場，「麟洋配」小組賽第1戰卻用輸球來開場，晉級情勢一度不太樂觀，沒想到拋開壓力後，兩人表現也如倒吃甘蔗，先扳倒英國組合，再勝世界排名第1的印尼搭檔，順利挺進8強。

晉級後「麟洋配」越打越猛，8強先挫地主日本組合，4強再痛宰「大賽魔王」、世界排名第2的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan），成為台灣首對晉級羽球金牌戰的球員，最終並奪下金牌。

而昔日的同窗，只用短短不到3年的時間，如今已攜手站上世界體壇之巔，兩人的未來注定是璀璨和光明，也是台灣羽壇最完美的「天作之合」。

東奧中華隊 2020東京奧運

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