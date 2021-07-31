羽球／不怕外界壓力 戴資穎：自我要求本來就高

生涯大賽金牌獨缺奧運，我國羽球「世界球后」戴資穎出征東京奧運前，國內、外媒體都點名她的金牌熱門，外界對她也有許多期待，第3度挑戰最高殿堂的她也感受到這些期待，但她有自己一套化解方式，將專注力放在球場。

小戴今天女單4強賽以21：18、21：12擊敗印度好手辛德胡（P. V. Sindhu），拿到金牌戰門票，明天將和世界排名第2的大陸好手陳雨菲會師金牌戰，提前達成自己設定的東奧「奪牌」目標。

小戴不諱言，感受到外界對自己的壓力和期待，「但是我相信我給自己的壓力也是滿多的，所以我覺得，做好我自己，專注在自己的比賽上面。」小戴提到，自己原本就是會自我要求的性格，而且要求程度「滿高」，也不只侷限在奧運和大賽，「每個比賽，我對自己練習上和比賽上要求比較高。」

她每場出賽都是家族大事，不過東奧期間她專心在球場上，沒特別和家人視訊或聯絡，但她知道「頭號粉絲」阿嬤和家人都會守在電視前支持；今天奪勝後，心情放鬆的她還開了爸爸玩笑，聽聞爸爸給她這兩場比賽「專注力很高」的評語，她笑說：「他應該是不知道要說什麼好。」

小戴東奧最終戰將在台灣時間明天晚上8點20分登場，小戴希望能減少自己失誤，以最佳狀態挑戰金牌。 戴資穎拿到東京奧運金牌戰門票。特派記者余承翰／東京攝影 戴資穎第3度奧運旅程終於打進獎牌戰。特派記者余承翰／東京攝影

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