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羽球／直落2退大陸高塔 麟洋配贏下台灣史上奧運第7金

羽球／戴資穎輕取辛德胡闖金牌戰 合庫教練：完美演出

中央社 / 台北31日電
戴資穎。 歐新社
戴資穎。 歐新社

東京奧運羽球女單準決賽，戴資穎以直落2擊退印度選手辛德胡，闖進金牌戰。合庫羽球隊教練胡崇賢讚揚戴資穎「超水準、完美演出」，並表示推網動作再精進的話，更會無往不利。

胡崇賢受訪表示，戴資穎今天發揮超水準，用速度壓制，並讓辛德胡前後移動再突襲得分，非常完美的演出，膝蓋傷並未影響她的表現。

胡崇賢說，戴資穎一開始失分稍多，是因為剛下場要適應空調等環境因素，以及對手的戰術與打法等。

戴資穎明天將與中國第一種子陳雨菲爭奪金牌，胡崇賢說，戴資穎應該也要用今天的打法，用速度牽制對方，勝算比較大；今天有幾顆球是因為推網失誤，動作還要再注意。

東奧中華隊 2020東京奧運

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