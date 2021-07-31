直播／回來了！「舉重女神」郭婞淳、王冠閎等選手返台

中華隊在東京奧運大放異彩，屢屢創下紀錄，今（31日）包括成功奪金的「舉重女神」郭婞淳、舉重奪銅牌的陳玟卉，以及「台灣蝶王」王冠閎和「證件妹」吳佳穎等19名選手凱旋抵達桃園國際機場。

東奧舉重射擊游泳國手返台 郭婞淳陳玟卉成焦點

【中央社／31日電】

今天再度有東奧代表團回國，在女子舉重項目分別奪下1金1銅的「舉重女神」郭婞淳、陳玟卉成為焦點，射擊隊「證件妹」吳佳穎、游泳隊「台灣蝶王」王冠閎也在這波行列當中。

東京奧運中華代表團陸續載譽歸國，今天回國的包括射擊、舉重、游泳代表團教練及選手共18人，以及1名團本部運動傷害防護員，下午約4時41分搭乘中華航空抵達桃園機場。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中央流行疫情指揮中心與體育署、中華奧會等單位規劃奧運代表團歸國檢疫專案，代表團成員等與一般旅客間隔下機，有專門檢疫、通關作業，達到分流、禮遇、防疫目標，完成核酸檢測（PCR）後再搭專車前往旅館執行檢疫程序。

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