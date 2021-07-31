羽球／8強不敵上屆金牌諶龍 周天成：這不是終點

台灣羽球一哥周天成今天在右腳踝不適的影響下，仍奮力拼滿3局，最終以14比21、21比9、14比21不敵中國名將諶龍，在2020東京奧運羽球男單，止步8強。

2020東京奧運今天上午進行男單8強賽，周天成出戰上屆里約奧運金牌得主、中國名將諶龍，兩人歷經3局大戰，決勝局周天成在14比15落後下，連丟6分，飲恨出局。

雖然沒能晉級4強，周天成賽後表示，這不會是終點，並預告3年後的巴黎奧運他不會缺席，此外他也指出，在奧運裡有很多比奪牌更美好的事情。

周天成透露，在出征奧運前1週，他的右腳踝就開始有些不適，抵達東京後甚至一度無法跑全場，但在物理治療師高敏珊的協助下，狀況一天比一天更好，他也打趣地說：「我如果不在球場，就是在治療。」

事實上，周天成原本對腳踝的事不想多談，因為他認為這不是輸球的藉口，但也透露，或許是上帝給他的考驗，要讓他用更謙卑的態度來面對這次奧運，「不是所有事情都是理所當然，就像這次奧運有些人不能來。」

周天成透露，其實小組賽第1場開打前，他甚至不知道自己能不能下場，沒想到在物理治療師幫助下，他順利打完比賽，甚至就連賽程的安排都是打1休2，這一切都讓他心懷感恩。

對於今天的對手諶龍，周天成也表示對方發揮很出色，尤其是推挑的位置很到位，整場比賽戰術執行很徹底，他雖在第3局尾盤嘗試變化仍無法拿下分數。

商品推薦