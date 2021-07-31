射箭／錯過銅牌 湯智鈞男子個人賽第四名寫中華隊新紀錄

中華射箭男將「湯包」湯智鈞在東京奧運男子個人四強戰失利，進入銅牌戰面對日本選手古川高晴，以3：5惜敗，追平隊史最佳的第四名，無緣締造新歷史。

第1局，雙方前兩箭分數相同，最後一箭湯智鈞射到9分，古川高晴射中10分險勝；第2局雙方前兩箭再次同分，不過湯智鈞飆出10分箭，壓倒古川高晴的8分箭，雙方戰成平手。

第3局湯智鈞、古川高晴各有1支10分箭，雙方以28：28平手，然而第4局古川高晴射出2支10分箭，湯智鈞只有1支，以3：5居後。

進入第5局，湯智鈞有著9分、9分、10分箭的高水準演出，可惜仍敗給古川高晴的2支10分箭，以28：29丟掉最後一局。

湯智鈞射進四強是中華射箭隊男子最佳成績，過去個人賽最好是2004年雅典奧運的袁叔琪，在女子個人賽拿下第四。

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