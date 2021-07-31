桌球╱林昀儒賽末點喊暫停時機網罵翻 內行分析：能理解教練

我國桌球好手林昀儒昨晚(30日)與德國奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）大戰7局，最後可惜以3:4敗陣，未能拿下男單銅牌，讓不少球迷大嘆可惜，其中在第六局的賽末點時，教練蔣澎龍卻突然叫暫停，這之後卻林昀儒反而頻頻失分，讓不少網友好奇「蔣澎龍到底說了什麼？」

在回顧當天比賽畫面時，可以看到蔣澎龍叫暫停後，是提醒林昀儒「你往前站、中間一點，往中間打」，更要他擰完球就要接。對此，就有一位網友在《Dcard》以「也許我能理解教練為何叫暫停」為題說明，自己雖然是業餘桌球手，但也曾有10年桌球隊經驗，所以想藉此分享個人淺見。他指出，很明顯看得出來林昀儒在銅牌戰時，比以往多了蠻多情緒，在很多接發球的處理都因為急躁而失分，「而且不少失分還是自己最擅長的反手擰」。

而針對蔣澎龍叫暫停的原因，原PO也推測是因為「下一球換對手發球了」，再加上還是自己的賽末點，所以當時教練應該是要提醒林昀儒不要緊張、好好的處理下一球。他更補充，在當下的狀況，「其實領先方的壓力反而會比前幾球更大。」

「在這種比較被動的狀態，對手的搶攻也很強勢，我個人反而會期待在這關鍵一分，有教練給我指示！」原PO說明，很多人會覺得已經到賽末點、不該叫暫停，「但在我看來，當時的重點是『昀儒要面對接發球』。」

最後，他也強調，很多人認為叫暫停會打亂選手節奏，但還是希望大家以鼓勵代替批評，因為「林昀儒以及整個教練團現在絕對比我們還難過，把教練罵到臭頭也不會改變今天的結果。」原PO也補充道，以林昀儒的年紀，輸掉銅牌不一定是壞事，因為能把不甘心和挫折感，轉化為力量後，在三年後巴黎奧運一定能拿回金牌。

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