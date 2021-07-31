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網球／最後一次選手身分搭機留給長榮 盧彥勳分享機長暖心廣播

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網球／選手身分最後搭機留給長榮 盧彥勳分享機長暖心廣播

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣網球一哥盧彥勳（中）下午搭機返回桃園機場，贊助盧彥勳與哥哥兩人商務艙的長榮航空特別在閘口歡迎兩人回國。記者鄭超文／攝影
台灣網球一哥盧彥勳（中）下午搭機返回桃園機場，贊助盧彥勳與哥哥兩人商務艙的長榮航空特別在閘口歡迎兩人回國。記者鄭超文／攝影

台灣37歲的「網球一哥」盧彥勳最後一次征戰奧運，雖然首輪碰上種子選手輸球，但仍風光替職業生涯畫下句點。昨他光榮返國，盧彥勳也在臉書上發文分享飛行時機長的感性廣播，提到盧彥勳是台灣的驕傲，長榮航空以他為榮。

盧彥勳分享，在班機起飛前，機長非常感性地對全機廣播說道：「在今天的航班上，有一位非常特別的貴賓，他不但是本屆奧運中華隊的掌旗官，也是長榮航空長期贊助的網球好手，今年是他第五度參加奧運比賽，本屆奧運後正式宣布退休，他就是永遠的台灣網球一哥盧彥勳。本班機同行的還有一路陪伴他成長的哥哥盧威儒。」

「長榮航空非常榮幸能陪伴彥勳飛往世界各地參賽，他在國際網壇創下的輝煌紀錄，至今在台灣還沒有人可以超越。請大家給予彥勳最熱情的掌聲，謝謝這20多年來他為台灣爭取的榮譽及付出的貢獻，您是名符其實的台灣之光，彥勳，謝謝您，也祝福您順利展開下一階段的精彩人生。」

盧彥勳在抵台後發文表示，之前他和哥哥就計畫要將選手身分最後一次的飛行留給長榮航空，以表達多年來對長榮航空支持的感謝，他也對長榮這次的精心安排，感到非常的溫馨和榮幸。

班機降落後，座艙長也再度廣播說道：「謹代表長榮航空再次感謝各位貴賓，也特別感謝『台灣一哥』盧彥勳，您是台灣的驕傲，長榮航空以您為榮！」

盧彥勳在文末提到，這些年來長榮航空提供舒適的商務艙，陪伴他和團隊征戰全世界，長榮航空不只照顧他，也照顧許多國內好手，支持台灣運動不遺餘力，並再度向長榮航空道謝：「盧彥勳以身為長榮航空的選手為榮。」

此外盧彥勳也分享自己一早在隔離旅館就收到蔡總統的支持 、鼓勵和期許，po出來自總統府準備的台北市知名豆漿店早餐，還自嘲「總統一定覺得我太瘦了，要好好補一下」，最後也邀請大家一起繼續為中華隊加油！

東奧中華隊 2020東京奧運 盧彥勳

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