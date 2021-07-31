政府沒照顧好運動員？球評揭「殘酷現況」：請仔細反思自己

東京奧運的各項比賽正如火如荼的進行中，精彩的賽事都讓許多坐在電視機前的觀眾一起緊張，而在此屆奧運開始前，就曾爆發讓中華隊運動員乘坐經濟艙的爭議，讓許多網友開始關注起運動員的權益。對此，知名球評石明謹則藉此發文揭露台灣體育界的殘酷現況，引起許多網友反思。

球評石明謹提到，一般來說其實體育大國有兩種，一種是國家出無限資源，像養軍隊一樣養運動員，專門培養一些專項，佔有絕大優勢，例如俄羅斯、中國，還有一些東歐、中東國家；另一種是用龐大的自由市場來養運動員，例如英、美、日本，他們有非常龐大的職業運動，非常可怕的基層運動人口，每個人在運動都投入龐大資本，運動員是全國的人在養，「國家的資源只是左手輔助而已」。

對此，他也補充道，國外的體育經濟規模大，就是因為看的人多，而且全是付錢看比賽的，像是歐洲國家盃決賽，英國有3100萬人收看，換算成包括廣告在內的商業利益，「可以養活多少足球員？」石明謹解釋，所以英國不用擔心沒有足球員，第一是滿街的足球員，人人可以踢上一腳，隨便挑也有人才，然後每個人看電視轉播、去酒吧消費、買足球週邊、送孩子去學踢球，這些都是每天付出的成本，而且是全國一起付出，所以不管英國有沒有拿到冠軍，這個國家的足球就是強。

石明謹更舉例，就像是美國的籃球、棒球在奧運吃鱉，還是世界最強，而且比其他國家強百倍以上，其原因就是「有這麼多人打棒球，就是有這麼多人把錢花在籃球上」，不然「職業選手拿的薪水嚇死人，這些錢那來的？」就是美國人人打棒球打籃球看比賽，人人把生活中的收入每天投注在其中。

「在台灣有很多人，在大型運動會期間，就喜歡高喊運動員的權益，說政府不照顧運動員，但是是否應該仔細回想，你的收入，有多少是花在運動上面？你有付費看各種運動賽事嗎？你有固定參與運動活動並消費嗎？你有跟你的孩子家人實際參與運動嗎？」石明謹也分析道，如果自己一個月花不到100元在運動上面，甚至家裡也沒有人參與運動，「你怎麼敢批評國家沒有照顧運動產業，沒有讓運動員有穩定的生活呢？」

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