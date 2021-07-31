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林昀儒差一分未奪銅是「台人最痛？」 網揭2013這球無人超越

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣桌球小將林昀儒昨天在東京奧運男單銅牌戰錯過賽末點遭到逆轉，未能為中華隊再添一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影
台灣桌球小將林昀儒昨天在東京奧運男單銅牌戰錯過賽末點遭到逆轉，未能為中華隊再添一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影

我國桌球好手林昀儒昨晚(30日)與德國奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）大戰7局，最後以3:4敗陣，未能拿下男單銅牌，讓不少球迷大嘆可惜，但也很期待林昀儒未來的表現，有網友好奇林昀儒的最後一球是不是「台灣人最痛一球」引起熱議。

林昀儒在銅牌大戰中，面對曾經阻止莊智淵奪牌的奧恰洛夫，當時31歲的莊智淵以2:4輸給24歲的奧恰洛夫，獲得第四名，也是中華男子桌球在奧運最佳成績，如今換林昀儒來報仇，打滿7局，一度取得賽末點，可惜仍以3:4讓對手拿走銅牌。

對於這個結果，有網友在PTT奧運版以「小林的最後一球跟2013台日哪個比較痛」發文，內文寫道「小林今天差最後一個好球，就能拿下我國史上第一面男單獎牌，而2013年棒球經典賽，陳鴻文差最後一顆好球，台灣就能擊敗全職業日本武士，甚至首次打進經典賽四強，好奇這兩球哪個比較崩潰？

此文馬上引起網友熱議，「2013多少人哭了」、「2013最痛」、「2013目前無人能超越」、「2013那球已經心臟受不了到躺著看了」、「2013那場根本國殤等級」、「2013這輩子都忘不了」、「2013不用比」、「絕對是2013，看新聞還有人送急診」、「2013台灣人心中永遠的痛」。

不少人也認為「小林未來可期，但打贏日本的機會難得」、「小林是讓我們看到未來的希望」、「沒什麼好痛，林已得一面銅牌」、「小林還年輕，機會多得是」、「絕對是這次！賽末點沒拿下被逆轉痛死」、「小林還大有可為，可是那時候王建民只有現在了」。

東奧中華隊 2020東京奧運

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