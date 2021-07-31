林昀儒差一分未奪銅是「台人最痛？」 網揭2013這球無人超越

我國桌球好手林昀儒昨晚(30日)與德國奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）大戰7局，最後以3:4敗陣，未能拿下男單銅牌，讓不少球迷大嘆可惜，但也很期待林昀儒未來的表現，有網友好奇林昀儒的最後一球是不是「台灣人最痛一球」引起熱議。

林昀儒在銅牌大戰中，面對曾經阻止莊智淵奪牌的奧恰洛夫，當時31歲的莊智淵以2:4輸給24歲的奧恰洛夫，獲得第四名，也是中華男子桌球在奧運最佳成績，如今換林昀儒來報仇，打滿7局，一度取得賽末點，可惜仍以3:4讓對手拿走銅牌。

對於這個結果，有網友在PTT奧運版以「小林的最後一球跟2013台日哪個比較痛」發文，內文寫道「小林今天差最後一個好球，就能拿下我國史上第一面男單獎牌，而2013年棒球經典賽，陳鴻文差最後一顆好球，台灣就能擊敗全職業日本武士，甚至首次打進經典賽四強，好奇這兩球哪個比較崩潰？

此文馬上引起網友熱議，「2013多少人哭了」、「2013最痛」、「2013目前無人能超越」、「2013那球已經心臟受不了到躺著看了」、「2013那場根本國殤等級」、「2013這輩子都忘不了」、「2013不用比」、「絕對是2013，看新聞還有人送急診」、「2013台灣人心中永遠的痛」。

不少人也認為「小林未來可期，但打贏日本的機會難得」、「小林是讓我們看到未來的希望」、「沒什麼好痛，林已得一面銅牌」、「小林還年輕，機會多得是」、「絕對是這次！賽末點沒拿下被逆轉痛死」、「小林還大有可為，可是那時候王建民只有現在了」。

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