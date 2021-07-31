羽球／鎖定文字直播 「麟洋配」拚中國組合爭金要創台灣歷史

李洋/王齊麟羽球金牌戰將在台灣時間19時30分登場，請鎖定udn聯合新聞網的即時文字直播。

【賽前報導】

台灣羽球男雙史上最強組合王齊麟與李洋的「麟洋配」，於今天在奧運男雙金牌戰，要來迎戰大會第三種子中國大陸李俊慧、劉雨辰組合，這是兩組人馬生涯首度在賽場上交鋒，雖今年奧運種子排序「麟洋配」落後第三種子中國組合，但實際上世界排名「麟洋配」高居世界第三，而對手則是世界第六，因此賽前勝負難定，然而「麟洋配」不論金或銀，都是台灣羽球奧運史上首面獎牌。

「麟洋配」對手是曾在世錦賽奪金的中國組合，李俊慧、劉雨辰兩人均是26歲，大賽經驗豐富，曾高居世界第一，且兩人從2013年搭配時間較久，加上最大優勢是兩人都超過190公分的身高，是相當難纏的對手。「麟洋配」主要從2019年開始搭配，26歲王齊麟搭配25歲李洋，確實比以前搭檔陳宏麟更具戰力，不過，兩人組合差在大賽成績不如對手亮眼。

王齊麟過去與陳宏麟搭配，交手中國組合成績是1勝7敗，至於李洋與前搭檔李哲輝則為2勝2負，均是2018年以前的事，這次破天荒生涯首度交戰，期待「麟洋配」為台灣贏得金牌。

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