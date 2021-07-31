桌球／笑老爸是「一日昀儒迷」竟收到價值連城照被打臉

東京奧運桌球男單銅牌戰，我國好手「小林同學」林昀儒以3：4惜敗德國老將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），對此他也透露心聲表示「會將不甘心化為動力，哪裡跌倒就在哪裡站起來」，7局精彩大戰吸引眾多民眾收看，有網友想笑爸爸是「一日球迷」，沒想到卻被他回傳一張照片打臉。

林昀儒在銅牌戰表現精彩，前四局以11：13、11：9、11：6、4：11與奧恰洛夫戰平，第5局11:4拿下後聽牌，第6局也打到10：9取得第一個賽末點，結果最後沒把握到進入第7局大戰，最終以7：11不敵奧恰洛夫，未能順利奪牌。

這場讓人看的「胃痛」的桌球大戰，吸引大批觀眾緊盯，臉書粉絲團「台灣迷因 taiwan meme」也發文，小編表示想問爸爸有沒有看奧運桌球賽，本來想要笑他跟自己一樣是「一日球迷」，沒想到爸爸竟然回傳了一張上面有「林昀儒親筆簽名」的球拍照給他，小編直呼「我才知道，小丑竟然是我自己」。

小編想笑爸爸是一日球迷，沒想到竟然收到爸爸傳來的「林昀儒親筆簽名」球拍照。 圖／台灣迷因 taiwan meme

小編也繼續開玩笑留言「我爸這個反手擰有點痛」，網友看了也大笑「爸爸今晚不打球，打臉」、「爸爸厲害」、「突然想起，我家也有一個，背面是混雙搭檔鄭怡靜的簽名」、「我們乖孫寫字真好看」、「爸爸也是沈默殺手欸，不愧是小林的球迷」、「簽名也太好看」。

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