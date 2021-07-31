羽球／小戴2018年論文曝光 把伊瑟儂、辛度4強敵全部分析一輪

我國「世界球后」戴資穎，在東奧羽球女單8強賽遇上泰國強敵依瑟儂（Ratchanok Intanon），以14：21、21：18、21：18的成績逆轉進入4強賽，雙方精彩的球技，讓球迷看了大呼過癮，不過有網友發現，小戴曾經在2018年時寫過「剖析世界頂尖羽球女單之優劣」裡面分析過如依瑟儂、辛度等多名好手，讓不少網友大讚「真的把對手研究透了」、「被球后耽誤的研究生」。

有網友在PTT分享了小戴在2018年的「剖析世界頂尖羽球女單之優劣」裡面對各國選手山口茜、依瑟儂、辛度、馬琳的分析，像是依瑟儂的手法屬於變化多端，在後場兩大角的攻擊威脅性較大，且回球角度犀利，突發性的加速是特點之一，唯獨較明顯的問題是在於往往打到後半段關鍵球時，體能下降速度較快而影響了回球的穩定性」。

看到分析網友也大讚「真的把對手研究透了」、「史上最猛田調」、「雖然是弱點，不過都靠經驗去彌補了吧」、「超前部署」、「獲勝關鍵」、「被球后耽誤的研究生」、「頂尖運動員頭腦也很好的」，也有人開玩笑的揣摩小戴想法說「我本來只想研究選手啊，結果不小心當了球后，我哪知道會這樣」。

而小戴也在裡頭寫下在2018年香港公開賽冠軍戰對上4強印度對手辛度的經驗，她表示辛度以攻擊為主，所以攻擊動作會比防守來得多，注意擺在攻擊的話，相對防守就會比較弱，加上她身高高大往往會降低防守敏捷性，因此對戰時多以兩邊的下壓球、點破、殺球去控制辛度移動。

小戴也建議「希望未來在國家隊中或學術研究中，能引進更高科技儀器針對更細膩的動作時間以及主要國外對戰的對手做一系列的慣性資料蒐集做更精確的分析」，最後她也寫道「最重要的是希望能在2020年的東京奧運會時得到好的效果，順利為台灣拿下羽球歷史上的第一塊金牌」。

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