羽球／鎖定文字直播 戴資穎拚上屆銀牌辛德胡復仇戰搶決賽門票

戴資穎羽球4強賽將在台灣時間17時50分登場，請鎖定udn聯合新聞網的即時文字直播。

【賽前報導】

羽球「世界球后」我國好手戴資穎，於今天奧運羽球女單4強賽迎戰印度強將辛德胡(P. V. Sindhu)，這場是決定戴資穎能否取得金牌的關鍵一戰，勝者將可獲得決賽門票。而這場也是戴資穎在奧運的復仇之戰，上屆她在里約奧運16強賽，直落二被辛德胡打敗止步，辛德胡最後也摘下銀牌，這次兩人生涯第19度交手，即使成熟戴資穎13勝5負已勝多輸少，但外界仍認為將是激烈交鋒，就看鹿死誰手。

27歲戴資穎目前世界排名第一，26歲辛德胡則位居第七，因為奧運積分因素，戴資穎此次排名第二種子，辛德胡第六種子。兩人前一次交手是在今年一月的羽球年終賽，在女單分組碰頭，戴資穎在先輸一局後，連趕兩局逆轉勝出，後來將辛德胡小組淘汰出局，戴資穎一路取得冠軍，且最近戴資穎保持對辛德胡3連勝，讓印媒形容戴資穎將是辛德胡最「刁鑽」的對手。

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