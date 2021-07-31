快訊

不甜水果沒人愛？吃太多小心養出三酸甘油脂和糖尿人生

周揚青認愛138億總裁男友 踢走羅志祥1年羞笑公開放閃

高球／第2輪賽事結束 潘政琮暫並列34

中央社 / 台北31日電
東京奧運男子高球賽今天先進行昨天未完成的第2輪賽事，台灣好手潘政琮最終第2輪成績為66桿，低於標準桿5桿，排名升至並列34。 路透社
東京奧運男子高球賽今天先進行昨天未完成的第2輪賽事，台灣好手潘政琮最終第2輪成績為66桿，低於標準桿5桿，排名升至並列34。 路透社

東京奧運男子高球賽今天先進行昨天未完成的第2輪賽事，台灣好手潘政琮在剩餘的3洞中，抓2隻小鳥、吞1柏忌，最終第2輪成績為66桿，低於標準桿5桿，排名升至並列34。

第2輪賽事在昨天因天氣因素二度暫停，最後大會決定將剩餘沒有打完的部分，延到今天早上繼續進行，結束後接著打第3輪賽事。

潘政琮昨天在前9洞抓下2隻小鳥，轉場後立刻再抓下2隻小鳥，接著在第12洞雖然吞下1柏忌，不過在第13洞再度抓下小鳥。潘政琮在第2輪打完第15洞後，比賽就中斷，排名上升至並列第39名。

今天的第2輪賽事，潘政琮在第16、17洞再度抓下2小鳥，第18洞則是吞下柏忌，最終以低於標準桿5桿的66桿作收，比起第1輪的74桿（高於標準桿3桿），找回不錯手感。

總結2輪成績，潘政琮目前合計140桿，低於標準桿2桿，第2輪結束後名次從57名上升至並列34名，接著進行的第3輪賽事要再力拚名次。

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

東奧閉幕典禮 美國駐聯合國大使將率團出席

高球／潘政琮第二輪手感回溫 卻遇雨神攪亂明天再戰

高球／與妻子搭擋征戰東奧 潘政琮：她是最好桿弟

高球／紀念品店超熱門 潘政琮搶買吉祥物

相關新聞

射箭／延長加射10分箭 湯智鈞險勝晉級8強

東京奧運中華射箭隊個人賽最後一員，20歲小將「湯包」湯智鈞今天登場，在男子個人賽16強遭遇以色列選手夏尼（Itay Sh...

射箭／加射前「對自己笑一個」 湯智鈞穩射10分箭

中華射箭男將「湯包」湯智鈞今天在男子個人賽16強延長加射前，微笑了一下，才站上發射線，結果用一支10分箭射倒以色列選手、...

桌球／「小林」林昀儒爭銅牌失敗 深夜發31字曝心聲：不甘心

昨天(30日)東京奧運男單銅牌戰，我國19歲桌球好手林昀儒未能如願奪銅，最後以3：4敗給了德國老將奧恰洛夫，昨晚林昀儒也在深夜透露了自己心聲，表示要把「不甘心化為動力」。

羽球／小戴逆轉女球評狂呼遭批裝熟 真實身份網驚：真的熟

我國「世界球后」戴資穎昨天(30日)在八強賽對決泰國羽球一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon），先是陷入苦戰後，決勝第三局頂住壓力，最終上演逆轉秀，辛苦拿下女單四強門票。不過有不少球迷在看轉播時發現，體育台一名女球評不斷重複「小戴妳可以的」，讓人不解「球評立場怎麼這麼偏頗」，知名球評石明謹也揭露了她的真實身份，網友才驚呼「那真的很熟」

羽球／小戴2018年論文曝光 把依瑟儂、辛度4強敵全分析了

我國「世界球后」戴資穎，在東奧羽球女單8強賽遇上泰國強敵依瑟儂（Ratchanok Intanon），以14：21、21：18、21：18的成績逆轉進入4強賽，雙方精彩的球技，讓球迷看了大呼過癮，不過有網友發現，小戴曾經在2018年時寫過「剖析世界頂尖羽球女單之優劣」裡面分析過如依瑟儂、辛度等多名好手，讓不少網友大讚「真的是蠻透析的」、「被球后耽誤的研究生」。

桌球／笑老爸是「一日昀儒迷」竟收到價值連城照被打臉

東京奧運桌球男單銅牌戰，我國好手「小林同學」林昀儒以3：4惜敗德國老將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），對此他也透露心聲表示「會將不甘心化為動力，哪裡跌倒就在哪裡站起來」，7局大戰精彩吸引眾多民眾收看，有網友想笑爸爸是「一日球迷」，沒想到卻被他回傳一張照片打臉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。