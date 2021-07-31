高球／第2輪賽事結束 潘政琮暫並列34
東京奧運男子高球賽今天先進行昨天未完成的第2輪賽事，台灣好手潘政琮在剩餘的3洞中，抓2隻小鳥、吞1柏忌，最終第2輪成績為66桿，低於標準桿5桿，排名升至並列34。
第2輪賽事在昨天因天氣因素二度暫停，最後大會決定將剩餘沒有打完的部分，延到今天早上繼續進行，結束後接著打第3輪賽事。
潘政琮昨天在前9洞抓下2隻小鳥，轉場後立刻再抓下2隻小鳥，接著在第12洞雖然吞下1柏忌，不過在第13洞再度抓下小鳥。潘政琮在第2輪打完第15洞後，比賽就中斷，排名上升至並列第39名。
今天的第2輪賽事，潘政琮在第16、17洞再度抓下2小鳥，第18洞則是吞下柏忌，最終以低於標準桿5桿的66桿作收，比起第1輪的74桿（高於標準桿3桿），找回不錯手感。
總結2輪成績，潘政琮目前合計140桿，低於標準桿2桿，第2輪結束後名次從57名上升至並列34名，接著進行的第3輪賽事要再力拚名次。
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