羽球／小戴逆轉女球評狂呼遭批裝熟 真實身份網驚：真的熟
我國「世界球后」戴資穎昨天(30日)在八強賽對決泰國羽球一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon），先是陷入苦戰後，決勝第三局頂住壓力，最終上演逆轉秀，辛苦拿下女單四強門票。不過有不少球迷在看轉播時發現，體育台一名女球評不斷重複「小戴妳可以的」，讓人不解「球評立場怎麼這麼偏頗」，知名球評石明謹也揭露了她的真實身份，網友才驚呼「那真的很熟」。
戴資穎與依瑟儂兩個人都有「天才少女」封號，昨天8強賽交手已經是兩人生涯第30度交手，小戴首局以14：21被拿下，第二局小戴也數度落後4分，但在10：14下打出7：0逆轉攻勢，儘管自己反拍掛網結束連續得分，仍以21：18扳平戰局，決勝局再頂住拉鋸壓力，最後逆轉，逼出依瑟儂眼淚，拿到了女單四強門票。
不過有不少球迷看體育台轉播時，聽到一名女球評不斷說著「小戴妳可以的」，讓人覺得立場偏頗，對此知名球評石明謹也在臉書發文解釋，其實愛爾達羽球球評就是戴資穎的姊姊戴靖潔，難怪後來直接不演了，完全無心評球，只是一直講「小戴妳可以的！」、「不演了不演了」，不過戴靖潔本人也否認「沒有講整場，該評論的還是有評」。
網友看完也笑回「完全偏頗的講評，但我可以」、「酸民：是在裝什麼熟？啊就真的很熟啊」、「這部才是最中肯的評論嗎」、「我還想說這個人是在裝什麼熟，原來真是熟」、「難怪，我還覺得這球評怎麼立場這麼偏頗」、「怪不得評到最後整個變很奇怪，我還想說怎麼突然那麼熱情」。
4強賽小戴將碰印度名將辛德胡（P. V. Sindhu），小戴里約奧運就是敗給辛德胡遭淘汰，今天晚上將尋求甜蜜復仇。
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