桌球／「小林」林昀儒爭銅牌失敗 深夜發31字曝心聲：不甘心

昨天(30日)東京奧運男單銅牌戰，我國19歲桌球好手林昀儒未能如願奪銅，最後以3：4敗給了德國老將奧恰洛夫，昨晚林昀儒也在深夜透露了自己心聲，表示要把「不甘心化為動力」。

比賽前4局的時候，林昀儒以11：13、11：9、11：6、4：11與奧恰洛夫戰為平手，第5局時以11：4聽牌，第6局時也以11：9取得第一個賽末點，然而奧恰洛夫頂住壓力，把戰局逼成平手，最後決勝第7局林昀儒被拉開到7：11，最後以3比4敗給奧恰洛夫，未能奪下銅牌。

對此，林昀儒深夜也在IG發文透露自己心聲，他表示「從哪裡跌倒就必須要從哪裡站起來，把所有的不甘心都轉化為明天的動力」。

林昀儒深夜在IG透露自己對戰後心聲。 圖／lin__yun_ju_

教練蔣澎龍認為，奧運這樣的大賽，多少心態上會有變化，林昀儒在第七局的失誤也比對手多，「但是心態已經很好，畢竟第一次大比賽，表現無話可說，以後的機會還很大」。

林昀儒阿嬤陳淑良也在賽後表示，「他已經盡力了，畢竟球場上都有輸贏，而且分數相近，幾乎都要贏了。」阿嬤強調，以後機會很多，希望林昀儒更上一層樓，繼續為台灣爭光。

商品推薦