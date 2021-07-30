桌球／男單未能摘銅 宜蘭鄉親：感謝林昀儒打出精采之戰
台灣桌球好手林昀儒今天爭取東京奧運桌球男單銅牌雖失利，但林昀儒近日賽事高潮仍引燃宜蘭家鄉民眾對賽事的關注，鄉親們謝他打出精采一戰，帶給縣民那麼多美好夜晚。
宜蘭市長江聰淵說，林昀儒近日的賽事表現可圈可點，絲毫不讓對手有喘息機會，讓對手飽受威脅，充分展現競技場上永不放棄精神，並表現出無論順境或是逆境，大家都要奮鬥的積極性。
江聰淵表示，在這場銅牌戰中，林昀儒雖未能獲勝，但優秀的表現讓全世界印象深刻，縣民們與有榮焉。
宜蘭網友們表示，「小林同學你真的很棒，辛苦了！」，期待初生之犢的林昀儒，再戰2024巴黎奧運，相信屆時一定是林昀儒的天下。
林昀儒的姑丈林大溢說，林昀儒很有毅力想把桌球學好，無法像一般同年齡的人一樣有寒暑假、可以玩樂，每天都在練球，還要忍受寂寞；因常要出國比賽，與家人相聚的時間也很少。
林大溢最後想向林昀儒隔海鼓勵，今天的比賽結果就忘了吧，繼續拚之後的東奧男子團體賽，相信只要放鬆心情就可有好成績。
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