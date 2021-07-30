桌球／林昀儒歷經千錘百鍊 放眼巴黎奧運

台灣桌球史上最年輕的國手，林昀儒博得「桌球神童」美名，這個來自宜蘭未滿20歲的小夥子，在今年東京奧運用手中的球拍震撼世界，男單兩場7局大戰更吸引所有球迷的目光。

2015年林昀儒還未滿15歲，就選上台灣桌球國手，他以14歲又9個月的年紀，成為台灣桌球史上最稚嫩的世界桌球錦標賽國手，同年他還一口氣選上15歲與18歲青年國手，注定了未來將一片光明。

成名雖早，卻沒有讓林昀儒自滿與驕傲，外界幫他冠上「桌球神童」美名，他卻不喜歡這個頭銜，因為他認為這響亮的綽號，會讓外界誤解他的成功全來自高人一等的天分，忽略了他背後付出的汗水與努力。

也因為林昀儒話不多的特色，有時連隊友也搞不懂他，混雙教練鄭佳奇就曾說過，一開始希望林昀儒和鄭怡靜多溝通，真的很不容易，「要他們兩個開口都難」。

林昀儒低調的性格也讓他成為台灣體壇新一代的「省話一哥」，但私底下還是個大男孩的他，其實喜歡研究跑車、愛聽音樂、會打手遊，也愛吃美食。

林昀儒沒讓大家等待太久，2017年他開始參加職業賽「越級打怪」，他的排名也如同搭電梯一般，短短1年多的時間，排名就跳升超過200名，並一度成為U21世界排名第1的球王。

2019年是林昀儒生涯的爆發年，那年他在T2桌球鑽石賽大顯神威，不但擊敗日本名將水谷隼與香港一哥黃鎮廷，又接著扳倒中國兩大球王馬龍與樊振東奪冠，年底他則在中國成都舉辦的世界盃鍍銅，成為台灣男子選手在世界盃奪牌的第1人。

東京奧運雖因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後1年，但對林昀儒來說卻是最好的契機，這段期間他與「學姐」鄭怡靜之間的默契越來越好，兩人甚至也成為無話不談的好友。

兩人也沒有漏氣，聯手在東京奧運拿下台灣暌違21年後第1面桌球奧運獎牌，也是唯一奪牌的純本土組合。

沒想到林昀儒帶給大家的驚奇還不僅止於此，他在男單一路過關斬將挺進4強，面對「大魔王」世界球王、中國名將樊振東，他拚滿7局才抱憾吞敗。

接下來他在男單銅牌戰，雖浪費「聽牌」優勢以3比4惜敗德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），不過對手賽後直言：「未來他會替你們拿下獎牌的。」

男單4強賽與樊振東之戰，堪稱史詩般對決，簡直讓林昀儒一戰封神，讓號稱桌球王國的中國，難得在這個項目感到恐懼，因為桌球自1988漢城奧運（現名首爾）開始，過去8屆當中就有4屆男單金牌落入他們手裡。

另一方面，中國老早鎖定地主名將張本智和為頭號假想敵，沒想到這個日本「怪物」卻在16強意外敗北，反倒讓林昀儒在東京強勢崛起。

可別忘記，在今年東京奧運大放異彩的林昀儒，其實才年僅19歲，他已是中、日、韓等桌球強權的眼中釘，但只要他能持續進化，將有望成為破壞中國壟斷世界桌球版圖的終結者。

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