圖表／中華隊31日焦點 羽球麟洋配搶金、戴資穎拚決賽門票

圖取自教育部臉書 台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋，昨天在2020東京奧運闖進壓軸決賽，台灣時間今天晚上7時30分，將迎戰中國的李俊慧與劉雨辰，戴資穎也將力拚女單決賽門票。

2020東京奧運台灣羽球火力全開，王齊麟與李洋昨天在4強以直落二橫掃印尼世界排名第2的「大賽魔王」阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan），成為台灣羽球史上首度闖進奧運決賽的球員。

除此之外，世界球后戴資穎昨天也打出精彩一役，她歷經3局苦戰逼退「宿敵」、泰國一姐拉差諾（Ratchanok Intanon），今天台灣時間下午5時50分將迎戰印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），尋求本屆第2張羽球決賽門票。

值得一提的是，戴資穎生涯與辛度交手共18次，其中戴資穎共取得13勝對戰優勢，且自2019年法國公開賽起至今，還處於對戰3連勝。

至於台灣100公尺全國紀錄保持人、「台灣最速男」楊俊瀚，今天也將在東京奧運男子100公尺預賽登場亮相，今年出發前他曾透露，目標是突破自己所保持的10秒11全國紀錄，也希望能在這最大舞台創造新猷。

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