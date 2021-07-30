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桌球／林昀儒爭取東奧銅牌失利 家人：仍以他為榮

中央社 / 宜蘭縣30日電
台灣桌球好手林昀儒30日爭取東京奧運桌球男單銅牌失利，名列第4。宜蘭縣長林姿妙（前左）賽後前往林昀儒家中拜會林昀儒的阿公林燦輝（前右）、阿嬤陳淑良（前中）致意，林昀儒家人表示，球場上總有輸贏，仍以他為榮。中央社
台灣桌球好手林昀儒30日爭取東京奧運桌球男單銅牌失利，名列第4。宜蘭縣長林姿妙（前左）賽後前往林昀儒家中拜會林昀儒的阿公林燦輝（前右）、阿嬤陳淑良（前中）致意，林昀儒家人表示，球場上總有輸贏，仍以他為榮。中央社

台灣桌球好手林昀儒今天爭取東京奧運桌球男單銅牌，可惜失利；他家人表示，林昀儒已盡力，球場上有輸贏，仍以他為榮，未來之路仍看好林昀儒。

林昀儒昨天在奧運桌球男單4強賽之中，與世界球王、中國名將樊振東苦戰7局，最終以3比4惜敗。今天晚間在銅牌戰之中，強碰德國名將奧恰洛夫（DimitrijOvtcharov），尋求繼與鄭怡靜混雙聯手奪銅後，他在本屆奧運的第2面銅牌。

為幫林昀儒隔海加油，林昀儒宜蘭員山老家的近百名鄉親晚間再度齊聚在當地村內廣濟宮戶外廟埕前，收看大螢幕直播賽事，一起為林昀儒加油。

此外，受限於戶外防疫人數影響，無法進入廟埕廣場的民眾也撐傘，爬上廣場外的圍牆上，從高處同步欣賞，感受現場熱血氣氛。

在銅牌爭奪戰之中，每當林昀儒攻下一城池時，鄉親們手持的「火力全開」、「沉默殺手」、「台灣之光」標語就興奮高舉，還有孩童奮力敲著小鼓助陣；若有失分，「林昀儒加油」的呼喊聲更是持續不斷；鄉親們的心情隨著緊張賽事，起起伏伏。宜蘭縣長林姿妙也前往廟埕觀賽加油。

比賽最後，林昀儒飲恨以3比4敗北，未能再添一面獎牌。

「在我們心目中，他就是第一名」林姿妙說，林昀儒近來在東奧桌球賽事中，為台灣爭光、為宜蘭爭光，躍入國際舞台，他永不放棄精神還是值得肯定，請國人持續為他加油。

林姿妙隨後前往林昀儒家中，拜訪林昀儒阿公林燦輝、阿嬤陳淑良，感謝林家的栽培，並送上「恭喜林昀儒，榮獲東奧桌球男單第4名」的紅紙。

「還是很為他高興」陳淑良受訪時說，林昀儒已盡力，但球場上有輸贏，還是很為他高興，以他為榮，雖林昀儒這次輸球，但乖孫的能力還是很強，未來不可限量，相信未來一定可以在奧運賽事殿堂上更上一層樓，為國爭光。

東奧中華隊 2020東京奧運

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