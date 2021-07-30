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評／運動員也是人：職業賽會如何正視「心理健康」？

戴資穎和對手激戰到倒在球場 笑吐回擊前想到這件事

羽球／戴資穎苦戰進4強！ 台灣網友湧依瑟儂臉書致敬

聯合新聞網 / 綜合報導
我國羽球世界球后戴資穎在八強賽陷入苦戰，以14:21先丟掉首局，但隨後連趕兩局上演逆轉秀，有驚無險地闖進四強賽。特派記者余承翰／東京攝影
我國羽球世界球后戴資穎在八強賽陷入苦戰，以14:21先丟掉首局，但隨後連趕兩局上演逆轉秀，有驚無險地闖進四強賽。特派記者余承翰／東京攝影

我國「世界球后」戴資穎今對戰泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon），經歷一番苦戰後，最終成功以逆轉勝闖進奧運羽球女單四強賽。而在八強止步的依瑟儂，也在比賽結束後忍不住流下淚水，讓兩國民眾看了都相當心疼，台灣網友也紛紛湧入她的臉書，留言鼓勵及致敬。

戴資穎與依瑟儂兩人都曾有「天才少女」稱號，兩人均是第一次打進奧運四強賽，背負沉重壓力，最終三局比數分別為14比21、21比18、21比18，由戴資穎拿下四強賽的門票，依瑟儂則在比賽結束瞬間流淚痛哭，難掩失落之情，讓球迷們心疼不捨。

賽事結束後，許多台灣網友也紛紛到依瑟儂的臉書留言，用中、英文寫下「別哭，妳真的很棒」、「我來自台灣，我也很支持妳，希望妳繼續加油」、「妳超棒，台灣人的心臟剛剛因為妳停止了好多次」、「可敬的對手」、「謝謝妳讓我們能享受這麼精彩的比賽」、「看了比賽後變成妳的粉絲，妳們兩個都非常厲害」、「妳是個很偉大的運動員」等，致敬依瑟儂的表現。

泰國選手依瑟濃不敵戴資穎。 歐新社
泰國選手依瑟濃不敵戴資穎。 歐新社

事實上，戴資穎與依瑟儂並非首度交鋒，過去他們曾對戰29次，其中戴資穎獲勝紀錄為15次、依瑟儂贏了14次，兩人實力相當，他們也經常在賽後同框合照，並為對方加油打氣，一直在羽球路上亦敵亦友，交情良好；而今晚賽後戴資穎也表示，依瑟儂的球很犀利，很像在和自己對打的感覺，不過依瑟儂的球更具殺傷力，前進四強後也會繼續努力、降低失誤。

東奧中華隊 2020東京奧運

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