羽球／闖進金牌戰 李洋王齊麟秀國旗：我台灣人我驕傲

「麟洋配」王齊麟、李洋今天在東京奧運羽球男雙4強賽中輕取印尼對手、闖進金牌戰,賽後2人都在個人臉書貼出國旗,並說「我台灣人我驕傲」、「我來自台灣」,開心慶祝。

王齊麟和李洋今天對上世界排名第2的印尼對手阿山(Mohammad Ahsan)、蘇提萬(Hendra Setiawan),不過王齊麟和李洋全場壓著印尼對手打,最後僅花28分鐘,就以21比11、21比10輕取印尼組合,打進決賽,獎牌非金即銀。

賽後李洋和王齊麟都在個人臉書貼出國旗,李洋表示,「我是李洋!我金門人我驕傲,我台灣人我驕傲,謝謝大家,今晚,把這份喜悅與感動與大家分享,我們會繼續努力,往最後一個目標大步邁進。」李洋也用英文寫出,I am Lee Yang, I am from Taiwan。

王齊麟則說:「現在,我只想大聲的告訴大家,我叫王齊麟,我來自台灣,Unbelievable。」

