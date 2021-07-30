羽球／闖進金牌戰 李洋王齊麟秀國旗：我台灣人我驕傲
「麟洋配」王齊麟、李洋今天在東京奧運羽球男雙4強賽中輕取印尼對手、闖進金牌戰，賽後2人都在個人臉書貼出國旗，並說「我台灣人我驕傲」、「我來自台灣」，開心慶祝。
王齊麟和李洋今天對上世界排名第2的印尼對手阿山（Mohammad Ahsan）、蘇提萬（Hendra Setiawan），不過王齊麟和李洋全場壓著印尼對手打，最後僅花28分鐘，就以21比11、21比10輕取印尼組合，打進決賽，獎牌非金即銀。
賽後李洋和王齊麟都在個人臉書貼出國旗，李洋表示，「我是李洋！我金門人我驕傲，我台灣人我驕傲，謝謝大家，今晚，把這份喜悅與感動與大家分享，我們會繼續努力，往最後一個目標大步邁進。」李洋也用英文寫出，I am Lee Yang, I am from Taiwan。
王齊麟則說：「現在，我只想大聲的告訴大家，我叫王齊麟，我來自台灣，Unbelievable。」
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