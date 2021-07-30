30日中華隊總結／羽球男雙女單都有好成績 桌球沒能再添獎牌

東京奧運羽球場上好成績，世界球后戴資穎女單晉級4強，男雙王齊麟、李洋晉級金牌戰，都是史上最佳成績，確定至少再添一面獎牌；林昀儒銅牌戰吞敗，台灣獎牌數維持1金2銀3銅。

2020東京奧運今天羽球場上好消息不斷，世界球后戴資穎女單擊敗泰國對手晉級4強，男雙王齊麟、李洋搭配，4強僅花28分鐘，以21比11、21比10擊敗印尼對手阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（HendraSetiawan），晉級金牌戰，坐銀望金、確定至少再添一面獎牌。

戴資穎今天在女單8強與泰國對手拉差諾（Ratchanok Intanon）打得辛苦，打滿3局才拿下勝利，她表示今天失誤還是偏多，明天4強將與印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu）爭金牌戰門票。

戴資穎在2016年里約奧運女單16強賽也是碰上辛度，當時吞敗止步、無緣8強，此次4強再碰頭，戴資穎表示，希望降低失誤，不要刻意追求完美的落點，辛度的攻擊很有威脅，要保持耐心打每一顆球。

羽球男雙王齊麟、李洋一路打進金牌戰寫紀錄，他們表示賽前應該不受外界看好，但是關關難過、關關過，今天比賽專注在每一顆接發球上面，原本預期會打到最後1分才分出勝負，沒想過結尾會是這樣，還不忘開玩笑說：「賽前做了最壞的準備，確定拿勝當下有點不知所措。」

王齊麟、李洋明天金牌戰將對手中國組合李俊慧、劉雨辰，兩人表示，無論對手是誰、看太多反而容易綁手綁腳，不要太刻意去避開對手的特色，重點在發揮自己的優勢。

19歲桌球好手林昀儒今天在男單銅牌戰與德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）交手，以11比13、11比9、11比6、4比11、11比4、13比15、7比11，打滿7局吞下敗仗，無緣改寫台灣桌球奧運男單最佳成績。

林昀儒今天沒能替台灣再添獎牌，今天沒有獎牌進帳，此屆奧運獎牌數維持1金2銀3銅、在獎牌榜排行暫居23。

射擊場上台灣好手「證件妹」吳佳穎、田家榛都闖進女子25公尺火藥手槍決賽，吳佳穎排名第5、田家榛排名第8，兩人都沒能拿下獎牌，但可以闖進射擊決賽已經是台灣奧運史上第一次。

拳擊場上「拳后」陳念琴今天在女子69公斤量級8強不敵印度對手、無緣再推進個人在奧運最佳成績，陳念琴賽後跪地親吻場地、眼眶泛淚，情緒久久難以平復。

陳念琴表示，親吻場地的動作主要是因為這個舞台得來不易，感謝自己和感謝團隊的努力，也感謝鏡頭前關心自己的朋友，希望把這個舞台、這份榮耀獻給一起努力的大家，賽後的淚水不是懦弱，是堅韌不拔的信念，喊話不會被挫折擊倒，「我要當拳擊界的元老，2024巴黎奧運奪回金牌」。

射箭女子個人淘汰賽16強林佳恩不敵美國對手、無緣晉級；田徑賽程也在今天展開，謝喜恩在女子100公尺資格賽跑出12秒49、分組排名第7，陳傑在男子400公尺跨欄資格賽跑出50秒96，分組排名第7，兩人都沒能晉級。

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