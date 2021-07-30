羽球／三局苦戰落敗 泰國依瑟儂祝戴資穎取得最後勝利

台灣羽球一姐戴資穎今天擊敗泰國強敵依瑟儂，依瑟濃賽後表示，這是一場很棒的比賽，她祝福戴資穎取得最後勝利，因為戴資穎是一名非常棒的選手，希望戴資穎能夠實現自己的夢想。

戴資穎今天在奧運羽球女單8強賽中，苦戰67分鐘，以2比1擊敗泰國羽球一姐依瑟濃（RatchanokIntanon）闖進女單4強，寫下台灣羽球的新頁。

戴資穎與依瑟儂實力相當，今天賽前雙方已對戰29場，戴資穎以15勝14負些微領先，兩人私下交情不錯，一起做鬼臉的合照曾被世界羽球總會（BWF）放上臉書封面。

比賽結束後依瑟儂在場邊接受泰國媒體訪問，她表示今天盡了自己的全力，雖然認真打了，但是結果不盡如人意，「可以說這是一場很棒的比賽，但最後時刻對手更加果斷」 。

依瑟儂說，戴資穎很善於控制球，她已經盡力在應對但還是無能為力，比賽到後來進行得越來越艱難，對她來說，打起來也不像最開始一樣順手。

不過依瑟儂認為，這次是比以往任何一場都更自豪的一場球賽，比賽，雖然她輸了球，以前輸球可能是發揮得不好，壓力太大導致沒有辦法完全發揮出來，但這次她有全力發揮、淋漓盡致。

依瑟儂最後表示，今天戴資穎的狀態更好，她祝福戴資穎能夠取得最後的勝利，「因為她是一名非常棒的選手，我希望她能夠實現自己的夢想」。

依瑟儂今天在落敗後忍不住在場邊爆哭，畫面透過轉播讓全泰國的球迷都很心疼，推特上泰國民眾紛紛表示依瑟儂已經盡全力、表現得很好，這是一場很棒的比賽，並鼓勵她未來再接再厲。

商品推薦