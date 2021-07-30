圖輯／林昀儒錯過賽末點遭逆轉 與銅牌擦身而過

台灣桌球小將林昀儒今天在東京奧運男單銅牌戰錯過第6局的賽末點，最後又上演7局大戰遭到德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）逆轉，但仍然追平莊智淵在2012年倫敦奧運創下的第四名奧運最佳成績。 台灣桌球小將林昀儒今天在東京奧運男單銅牌戰錯過賽末點遭到逆轉，未能為中華隊再添一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影 台灣桌球小將林昀儒（右）今天在東京奧運男單銅牌戰遭到德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）（左）逆轉，賽後奧恰洛夫拍拍他的肩膀致意。特派記者余承翰／東京攝影 台灣桌球小將林昀儒今天在東京奧運男單銅牌戰錯過賽末點遭到逆轉，未能為中華隊再添一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影 台灣桌球小將林昀儒今天在東京奧運男單銅牌戰錯過賽末點遭到逆轉，未能為中華隊再添一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影 台灣桌球小將林昀儒今天在東京奧運男單銅牌戰錯過賽末點遭到逆轉，未能為中華隊再添一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影 台灣桌球小將林昀儒今天在東京奧運男單銅牌戰錯過賽末點遭到逆轉，未能為中華隊再添一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影 台灣桌球小將林昀儒今天在東京奧運男單銅牌戰錯過賽末點遭到逆轉，未能為中華隊再添一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影 台灣桌球小將林昀儒今天在東京奧運男單銅牌戰錯過賽末點遭到逆轉，未能為中華隊再添一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影 台灣桌球小將林昀儒今天在東京奧運男單銅牌戰錯過賽末點遭到逆轉，未能為中華隊再添一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影

商品推薦