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羽球／王齊麟、李洋羽球男雙晉4強 感謝親友求神拜佛保佑

中央社 / 東京30日電
李洋、王齊麟打進金牌戰。 新華社
李洋、王齊麟打進金牌戰。 新華社

東京奧運羽球男雙王齊麟、李洋搭配，4強擊敗口中「大魔王」印尼隊組合、晉級金牌戰，確定能再為台灣添獎牌，兩人不改幽默說，當下有點不知所措，感謝家人親友有到廟裡祈求神明保佑。

東京奧運羽球場台灣選手接連有好表現，女單戴資穎擊敗泰國對手拉差諾（Ratchanok Intanon）、晉級4強，為台灣奧運史上第一人。王齊麟、李洋隨後在男雙登場，僅花28分鐘，以21比11、21比10擊敗印尼對手阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan），也是台灣奧運史上新紀錄。

兩人賽後受訪不改幽默表示，過程中打得很專注，領先不管多少分，都專注在每一顆接發球上面，原本預期會打到最後1分才分出勝負，沒想過結尾會是這樣，還不忘開玩笑說：「賽前做了最壞的準備，確定拿勝當下有點不知所措。」

兩人此次搭擋參加奧運，籤運並不好，沒想到結果是好的，今天面對世界排名第2的印尼組合，雖然兩邊選手都有點緊繃，但王齊麟提到，技術不如人的話就要更專心努力，想辦法把對手的位置拉開，製造他們的空位，「跑動起來還是我們占優勢」。

李洋笑說：「我是在賭人生」，此次可以進到金牌戰特別感謝夥伴王齊麟，也謝謝公司和學長，一路走來的過程艱辛，也需要承受不少流言蜚語，可以走到這一步外界應該也沒有想到。

闖入金牌戰確定可以為台灣再添一面獎牌，王齊麟表示，上場就是盡力發揮，無論對手是誰，不需要太刻意去避開對手的特色，要發揮自己的優勢；明天金牌戰對手是中國組合李俊慧、劉雨辰。

訪問尾聲兩人笑說要感謝親友在台灣幫忙求神拜佛，李洋笑說家人有幫忙去行天宮拜拜，王齊麟友人則是去三峽祖師廟祈求神明保佑。

東奧中華隊 2020東京奧運

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