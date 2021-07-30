羽球／戴資穎晉級東奧4強 戴爸盼頭過身就過

來自高雄的羽球好手戴資穎今天經歷激戰，在東京奧運羽球女單闖入4強。戴資穎爸爸戴楠凱說，比賽過程看得很緊張，小戴失誤不多，但對手打得精彩，希望4強能「頭過身就過」。

戴資穎今天在東京奧運羽球女子單人賽8強賽中，開局落後泰國對手依瑟農（Ratchanok Intanon），但第2局成功逆轉，雙方第3局陷入拉鋸，最後戴資穎仍以21比18拿下，取得4強賽門票。

賽情緊繃，戴楠凱在高雄看轉播時如坐針氈，見對手一度追平時更緊皺眉頭。直到戴資穎最後連續拿分、成功晉級，現場包括戴爸、高雄市運動發展局長侯尊堯紛紛爆出歡呼聲，高雄市長陳其邁也致電直呼看得很緊張，同時向戴爸道賀。

戴楠凱賽後接受媒體聯訪，感謝大家對戴資穎的關心及支持。他指出，這場比賽看得很緊張，看到小戴中間表現不好，現場氣氛一度低迷，但最後獲勝，精神又好了。他稱讚比賽中兩人不斷壓制，十分精彩。

面對戴資穎「宿敵」依瑟農，戴楠凱直言，戴資穎跟依瑟農每次比賽都這樣，這次沒太多失誤，但對方打得很漂亮，才這麼拉鋸，原本還想說可能打到20比20才分勝負，總之精彩好球，很好看。

至於對之後賽事是否有信心，戴楠凱表示，「頭過身就過」，但還是要比了才會知道輸贏，全力以赴就好。他笑稱每次大型賽事過後，都只簡單傳訊息給戴資穎，晚上怕影響作息，應該不會打電話給小戴，但她可能會打給奶奶。

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