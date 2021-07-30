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桌球文字直播／林昀儒戰德老將搶銅 首局11:13熬戰落敗

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桌球／和場上判若兩人！林昀儒「快問快答」曝反差萌

聯合新聞網 / 綜合報導
我國桌球好手林昀儒面對比賽態度沉穩、氣場強大，不過有網友翻出他過去的受訪影片，意外發現「反差萌」的一面。 美聯社
我國桌球好手林昀儒面對比賽態度沉穩、氣場強大，不過有網友翻出他過去的受訪影片，意外發現「反差萌」的一面。 美聯社

台灣桌球小將林昀儒29日在東京奧運男單四強賽對戰世界球王樊振東，苦戰7局後雖以3比4惜敗，卻充分展現出堅強的實力，人氣也隨之水漲船高。有網友就翻出林昀儒一年前受訪時參與「快問快答」遊戲的影片，幽默的回應以及與場上強大氣勢的反差萌，再度圈粉無數。

林昀儒大戰球王表現亮眼，瞬間累積超高人氣，許多粉絲翻出他在2020年代言「錠嵂保險經紀人」時的快問快答片段。從影片中可以看見，林昀儒有別於在場上的霸氣，私下的他靦腆率真，回應問題也相當風趣、無厘頭，經常逗笑現場眾人。

林昀儒場下的訪問回應相當無厘頭，時常逗得旁人哈哈大笑。圖擷自YouTube
林昀儒場下的訪問回應相當無厘頭，時常逗得旁人哈哈大笑。圖擷自YouTube

訪問題目中，被問到桌球界的偶像是誰時，林昀儒笑回「都是我的偶像」，接著面對有什麼弱點、最強武器是什麼、遇過的最難纏對手等問題，他也一概面帶笑容並從容回應「什麼都是弱點」、「不是問我，要問對手」、「每個都很難纏」，雖不同於比賽時的氣場，但同樣都顯示出他總是保持冷靜的特質。

林昀儒在訪談中也透露，自己一天平均會花6至7小時練習，被問到世界排名多少，他則愣了一下後，傻笑表示「不知道」；而主持人問起休息時都在做什麼事情，林昀儒直白地說「耍憨」，再度展現逗趣風貌。

許多球迷看完影片後，紛紛直呼「居然回答耍憨，好可愛」、「台上台下判若兩人」、「哈哈小林真的有夠可愛」、「憨憨的，但是打球沉默殺手」、「這個反差是怎樣，也太萌了吧」、「整個被圈粉」；此外，林昀儒將於今（30日）晚7時迎戰德國選手奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov），若順利奪得銅牌，將為台灣桌球史寫下新頁，備受國人關注。

東奧中華隊 2020東京奧運

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