東京奧運火熱登場 羽球球后、舉重女神網路聲量爆棚

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週內有關中華隊奧運國手的網路話題聲量，帶您了解中華隊國手的網路討論狀況。

東京奧運於本月火熱展開，每天都有賽事如火如荼地進行，全台民眾都守在螢幕前面為中華隊選手大聲加油，希望國手能順利贏得比賽、為國爭光，其中許多在比賽中大放異彩的選手也因此成為近期最熱門的話題。

球后戴資穎眾所矚目奪聲量第一 郭婞淳摘金網路聲量飆升

在所有奧運國手的網路聲量中，羽球球后「戴資穎」以22萬多則的討論度，奪得話題第一。目前世界排名第一的戴資穎，在年僅17歲時就摘下世界第一的寶座，後續也在各大國際賽事中衛冕冠軍，在這次東京奧運中表現同樣可圈可點，目前已連續拿下三勝挺進女子八強，各界皆看好戴資穎這次能為中華隊摘下金牌；除了賽事相關討論外，戴資穎日前一支Uber Eat的廣告也紅遍大街小巷，因此就有網友分享，家中小孩在看戴資穎的羽球比賽轉播時，童言童語地問出「為什麼那個外送員可以去比賽？」，讓人啼笑皆非，引起網友熱烈討論。

網路聲量位居第二的舉重女神「郭婞淳」，在為台灣摘下本屆奧運第一面金牌後，網路討論聲量急速飄升，郭婞淳本次除了成績海放第二名選手外，也以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總計236公斤三項成績，打破奧運三項紀錄，除此之外，郭婞淳在抓舉以及挺舉都是壓軸出場，讓網友幽默地形容「根本是漫畫裡的超級大boss，一出場就打趴其他人」，也有民眾眼尖發現，郭婞淳比賽時戴的耳環是知名精品Chanel的經典款，意外引起網友熱論，許多人紛紛留言表示「太漂亮了！我也要買一副跟婞淳同款的」。

本次奧運的超級新星——柔道男神「楊勇緯」首度征戰奧運就一舉奪銀，刷新台灣在奧運柔道項目的最佳成績，除此之外，來自排灣族的楊勇緯因五官立體帥氣，奪牌之後在台日兩地引起熱烈討論，除了Instagram粉絲人數暴漲20幾萬，台灣女網友搶當「楊太太」外，日本女生都在問這個柔道銀牌得主到底是誰，因此日本twitter也出現「台湾の選手 イケメン」（來自台灣的帥氣選手）的熱搜，可見楊勇緯在台日兩地的高人氣。

至於桌球「黃金混雙」的桌球一姊「鄭怡靜」以及小林同學「林昀儒」也在本次羽球混打榮獲銅牌，因此躋身話題排行榜，兩人除了在場上有絕佳的默契外，下場後的一舉一動也是備受關注，眼尖的觀眾發現兩人中場休息時總是會互相遞毛巾及水，兩位相差十歲的選手平時彷彿姐弟的互動，也讓許多人直呼「好溫馨，感情也太好了吧！」。

奧運的不死鳥——「莊智淵」在本次第五度代表中華隊出戰奧運，讓許多網友大嘆「莊智淵真的太強了，我從國小看他比奧運，我現在已經在工作了」，儘管莊智淵相較其他國家選手年紀較大，但憑藉豐富的經驗以及技巧，擠進十六強，雖然在對上埃及選手爭奪八強一戰以些微之差落敗，但相信在所有台灣人的心中都是雖敗猶榮，賽後網友也紛紛湧入莊智淵的臉書留言鼓勵，並大讚「莊智淵永遠是台灣的桌球教父！」。

最後，年僅19歲的跆拳道女將羅嘉翎在本次奧運也踢出好成績，為中華隊奪得銅牌，出身跆拳道世家的羅嘉翎從小就開始練跆拳道，加上183公分的身高優勢讓他在賽場上奪得佳績，羅嘉翎也是本次奧運跆拳道隊最年輕的選手，除了表現出色外，清秀的外表也讓網友直呼「戀愛了！」，更因此受封「新國民女友」的稱號。

夏日炎炎，東京奧運火熱登場，不妨也打開電視與家人共襄勝舉，為榮登運動最高殿堂的中華隊選手們加油！

中華隊奧運國手的網路話題聲量。 圖片來源／Unsplash

觀看原文→ https://bit.ly/3xnXPKx

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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