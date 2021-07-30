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射擊／證件妹吳佳穎獲第五 吳爸：3年後巴黎再拚
「證件妹」吳佳穎今天在東京奧運射擊「女子25公尺火藥手槍」決賽，卻在前五名的加射比賽當中，遭擠出四名外，獲得第五名。在高雄前鎮家裡的吳爸爸、吳媽媽屏氣凝神直盯著螢幕看她比賽。雖然吳佳穎抱憾沒獲得獎牌，但爸媽說「獲第五已經很棒了」。
吳佳穎在女子25公尺火藥手槍射擊比賽，以加總584分挺進決賽，今天下午上場比賽，父母吳永華、張惠玲高雄前鎮區住處門口，擺著記型電腦，與高雄市運動發展局長侯尊堯，一起觀看她的七比賽。
吳爸爸和吳媽媽在中華隊同入決賽的田家榛先下場後，2人格外緊張，眼神緊盯螢幕，要看佳穎的分數，正當吳佳穎的與大陸隊、保加利亞隊選手，分數同列第五的時候，更是屏氣凝神，運發局長為了緩和緊張氣氛，帶動吳爸爸、吳媽媽一起喊加油。賽事加射5發決定前四名，吳佳穎功虧一簣，被擠出前四名，吳爸爸直呼，能進決賽已經不錯了，畢竟25公尺不是佳穎的強項。
吳媽媽說，很想對佳穎說「妳辛苦了，真的很棒」，佳穎愛吃海鮮，等佳穎回國後要好好慰勞她。
吳爸爸說，佳穎在各大比賽中，獨缺奧運獎牌，3年後會再來。
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