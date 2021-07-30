射擊／「證件妹」吳佳穎非強項居第5令人心疼 ：盡力了沒遺憾

東京奧運台灣射擊雙姝吳佳穎與田家榛，今天在女子25公尺火藥手槍決賽，分列第5名與第8名，其中吳佳穎更在這場比賽創造個人最佳成績，教練郭孟熙大讚：「真的太棒了。」

台灣射擊奧運史上，從來沒有選手可以晉級決賽，今年吳佳穎和田家榛雙雙晉級，已寫下台灣第1次，可惜吳佳穎歷經加射後名列第5，沒能成功挑戰獎牌。

談到比賽中的加射，吳佳穎承認，當下的確有意識到可能有機會挑戰獎牌，不過她很快把這個念頭拋在腦後，「把動作做好、做確實更重要」。

雖然沒有成功拿下獎牌，吳佳穎強調，她依舊很開心，因為上一次里約奧運她在25公尺火藥手槍的部分排名墊底，這次在沒有預期的狀況下，反倒一路闖進決賽，「我盡力了，沒有遺憾。」

教練郭孟熙表示，過去吳佳穎25公尺資格賽前兩輪的最佳成績是582分，這次吳佳穎在最大的舞台東京奧運，非但沒怯場，還以584分改寫生涯新高，他笑說：「能在最重要的比賽打出最好成績，她真的很棒，很爽。」

郭孟熙並強調，吳佳穎是個天分高、又很自律的好選手，加上這些年來心態進步很多，他相信未來仍值得期待。

今年東京奧運吳佳穎分別參加10公尺空氣手槍與25公尺火藥手槍2項，她認為自己在10公尺的部分仍有加強空間，也點出自己的抗壓性要加強，而她在10公尺空氣手槍資格賽排名14，未能闖進決賽。

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