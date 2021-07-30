桌球／林昀儒一戰成名 他感動「世代傳承」：完美接棒莊智淵

我國桌球好手「小林同學」林昀儒29日對戰來自中國的球王樊振東，雖最終以3比4落敗，但年紀輕輕的他展現出強大的實力與氣勢，獲得各界大力稱讚。有網友就指出，「桌球教父」莊智淵奮力拚戰多年，可惜此次止步16強，而林昀儒在這時接棒，可謂是台灣桌球界「完美的世代傳承」。

原PO在網路論壇PTT發文表示，莊智淵日前在本屆奧運賽事上演「一個人的武林」，頂著40歲的高齡奮戰到16強賽，只可惜因年紀已高，從比賽中就看得出來他的狀態逐漸力不從心，最終未能進軍8強賽，也無緣奪牌。

原PO接著說，此時林昀儒恰好完美接下莊智淵的棒子，第一次代表出戰奧運，就以19歲的年紀將現今世界球王樊振東逼到極限，兩人經過好一番激烈對決，才以3比4敗下陣來，且尚有爭奪銅牌的機會。

原PO感慨，莊智淵一路從「小莊」打到變成「老莊」，過去曾為台灣桌球爭取無數榮耀，但未來可能難以再創高峰，小林則在這個時候透過卓越的表現告訴大家「他已經準備好接棒」，繼續創造另一個傳奇，讓原PO感動直呼「這屆奧運，是不是台灣桌球最完美的世代傳承？」

今年40歲五度參與奧運的桌球國手莊智淵，最終不敵埃及選手止步於16強。路透

文章曝光後，許多網友紛紛留言「真的，才19歲，前途無量」、「這屆奧運的年輕小將都好棒，小林同學未來更是精采可期」、「小林拿下銅牌就會是本屆桌球男單完美結尾，幫老莊完成退休前最後任務」、「藉著奧運讓大家認識小林、認識桌球真是一件好事」、「他的潛力甚至可能比莊智淵高」、「拿到銅牌就是真正的完美傳承了」。

但也有不少資深球迷點出「其實林已經是一哥很多年囉」、「共通點是至少四強，但是他們球技的脈絡完全沒關聯」、「莊有自己的徒弟吧，不同門不用硬說傳承」、「看世界排名就知道林已經強一段時間了」、「小林2019就開始竄起」、「要整體環境起來，不然靠一個天才沒什麼用」、「莊培育很多年輕選手，別只看一個人」。

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