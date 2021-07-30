詹家姊妹爭議多？志祺七七整理2大事件掀波瀾

此次東京奧運代表我國出戰的網球姊妹花詹詠然、詹皓晴，在24日首輪出賽就出局。台灣網友們一反對於本土選手們的支持，忍不住嘲諷「又中暑了嗎」、「奧運之旅結束~日本之旅開始」，絲毫不給予鼓勵。有Youtuber透過影片討論兩大重點，整理出詹家姊妹的爭議懶人包。詹家姊妹也在臉書發聲希望大家能理性評論，並已著手蒐集相關證據。

網協分配資源爭議

時事分析Youtuber志祺七七在影片指出，首先與國內的網球協會有關。網協掌管補助、分派教練、選出參賽選手等重要角色，不少人認為網協明顯偏袒詹家。以2016年里約奧運為例，網協決定派詹家姊妹的教練出征，此舉引發謝淑薇不滿，質疑「網協臨時更改規定，分明是想要袒護詹家姊妹」。謝淑薇隨後也宣布退賽。

PTT網友不約而同翻出2008年北京奧運的新聞，指出當年2張教練卡都給了「奪牌希望較高」的黃金女雙，而盧彥勳的教練連玉輝，最後只能在觀眾席上「看」著盧彥勳打球。有網友感嘆如果網協把資源分給盧彥勳，「會不會再造一個錦織圭出來？」

也有網友支持詹家姊妹，認為要求資源完全不是什麼奇怪的事情。何況網協決定把資源給了詹家姊妹，這個鍋卻由他們兩人背，「完全不懂在噓甚麼」。

謝政鵬（左）和詹詠然在世大運混雙搭檔，卻出現不少風波。 報系資料照

另一個重大事件則是隔年的2017台北世大運。當年詹家姊妹報了女子團體賽、女雙和混雙，不過其中混雙比賽時間卻和美國網球公開賽強碰。當時的混雙隊友謝政鵬(即謝淑薇的弟弟)曾提出建議希望能更換搭檔，不過詹詠然保證會完賽。

不料混雙準決賽當日，詹詠然表示在打完女雙決賽後「中暑」住院，並拋出震撼彈宣布退出混雙準決賽。事後卻被發現飛到美國出戰美網，還與辛吉絲（Martina Hingis）聯手拿下女雙冠軍。此舉引爆不滿聲浪，網友質疑根本就是「保美網棄世大運」。

志祺七七最後評論世大運放鴿子爭議，確立了詹家在大家心中的負面形象，認為在世大運事件詹家確實「難辭其咎」。不過影片最後也拋出反思，國內資源有限，如何分配才能達到真正的公平，留待大家一同省思讓網球發展得更好。

詹詠然於28日在臉書表示，從奧運開始之前到賽程結束，「包含很多不實的指控和謠言」，之後會向大家解釋，盼謠言止於智者。

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