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桌球／如何評價樊振東？ 林昀儒一句話讓陸網友讚「謙虛」

聯合新聞網 / 綜合報導
林昀儒落敗後的受訪內容獲陸網友讚賞。 美聯社
林昀儒落敗後的受訪內容獲陸網友讚賞。 美聯社

台灣19歲桌球好手林昀儒昨（29）日在男單四強賽惜敗大陸選手樊振東，雙方激戰到第七局才分出勝負，這場比賽也讓兩岸球迷看得血脈賁張，林昀儒更成為各國媒體的焦點，賽後有記者請他評價樊振東，但林昀儒靦腆地小聲說「我有資格去評價他嗎？」一席話讓大陸網友頻頻稱讚他相當謙遜。

林昀儒目前世界排名第七，樊振東世界排名第一，賽前林昀儒就表示想要贏這場比賽，就要打出自己沒想到的球，比賽開始後，林昀儒也展現不同球風，多次化解對手局點，將比賽逼到第七局才落敗，而這場精彩表現也引起兩岸球迷的矚目。

據陸媒《新京報》報導，樊振東賽後受訪時極力稱讚林昀儒，他說「今天很慶幸能贏下來，林昀儒的發揮太好了，他這幾年的進步和成長非常快，是一個值得尊重的對手」，樊振東還表示林昀儒整場比賽給他的壓力和壓迫非常強，「越是領先時越能感受到對手在無壓力下的搏殺」。

林昀儒也表示樊振東壓力比自己大很多，他要做的就是盡全力去拚。有媒體記者請他評價樊振東，但林昀儒有些不好意思，小聲地說「我有資格去評價他嗎？」這樣謙虛的態度也讓大陸網友極力稱讚，微博上眾多網友都留言「還是有資格評價對手，小林實力也很強，是可敬的對手」、「比那張本智和客氣多了，實力在那裡又謙虛」、「打成這樣當然有資格評價了」、「小林球品人品都不錯呢」、「小林好謙遜啊，你的實力很棒的，銅牌賽加油」。

東奧中華隊 2020東京奧運 桌球 林昀儒

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