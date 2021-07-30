聽新聞
test
0:00 / 0:00
划船／黃義婷自評進步多 目標放眼杭州亞運
「划船甜心」黃義婷在本屆東京奧運以第20名作收，刷新個人最佳成績。她賽後表示，雖然這次沒有達到目標，但自己進步非常多，也有發揮出來，接下來將目標放在杭州亞運。
黃義婷在昨天的13到24名半決賽中，划出7分56秒00成績、名列第5，未能划進前3名，要參加今天的19到24名排名賽。今天黃義婷划出本屆奧運最佳成績7分52秒18，名列分組第2，最後排名以20名作收，刷新個人紀錄，2016年里約奧運是第25名。
談到今天的比賽，黃義婷表示，早上現場環境算是正側風的情況，天氣也相當悶熱，「不過我一路非常專心地划，完全不敢看旁邊的選手划得如何，這一路我只想一件事情，就是一槳一槳地紮實做好每個動作」。
拿到個人奧運最佳名次，黃義婷指出，雖然這次東京奧運沒有突破自己心裡的目標，就是超過2019年世錦賽的成績17名，「但從2019年世錦賽到現在，我自己不管在成績、技術、能力上都進步相當多，也有在這次的比賽發揮出來了」。
結束奧運之旅後，黃義婷表示，接下來目標就是明年的杭州亞運，「期待自己可以拿到金牌的成績」。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言