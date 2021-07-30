划船／黃義婷自評進步多 目標放眼杭州亞運

「划船甜心」黃義婷在本屆東京奧運以第20名作收，刷新個人最佳成績。她賽後表示，雖然這次沒有達到目標，但自己進步非常多，也有發揮出來，接下來將目標放在杭州亞運。

黃義婷在昨天的13到24名半決賽中，划出7分56秒00成績、名列第5，未能划進前3名，要參加今天的19到24名排名賽。今天黃義婷划出本屆奧運最佳成績7分52秒18，名列分組第2，最後排名以20名作收，刷新個人紀錄，2016年里約奧運是第25名。

談到今天的比賽，黃義婷表示，早上現場環境算是正側風的情況，天氣也相當悶熱，「不過我一路非常專心地划，完全不敢看旁邊的選手划得如何，這一路我只想一件事情，就是一槳一槳地紮實做好每個動作」。

拿到個人奧運最佳名次，黃義婷指出，雖然這次東京奧運沒有突破自己心裡的目標，就是超過2019年世錦賽的成績17名，「但從2019年世錦賽到現在，我自己不管在成績、技術、能力上都進步相當多，也有在這次的比賽發揮出來了」。

結束奧運之旅後，黃義婷表示，接下來目標就是明年的杭州亞運，「期待自己可以拿到金牌的成績」。

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