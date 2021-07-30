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桌球／鎖定文字直播 「林同學」林昀儒戰德國職業老將拚搶銅牌

聯合新聞網 / 文字直播
我國林昀儒(左)與德國奧洽洛夫。 法新社、歐新社
我國林昀儒(左)與德國奧洽洛夫。 法新社、歐新社

林昀儒桌球銅牌戰將在台灣時間19時登場，請鎖定udn聯合新聞網的即時文字直播。

東奧桌球男單今天進入獎牌戰，我國19歲小將「林同學」林昀儒昨天苦戰7局惜敗給「球王」中國大陸樊振東後，於今天晚上7時迎戰32歲德國知名老將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）爭取銅牌，根據本周最新世界排名，兩人差距相當接近，林昀儒第六而奧恰洛夫第八，過往兩人交戰紀錄林昀儒雖是4勝2負領先，但仍是勢均力敵不相上下，這場銅牌戰有可能殺到昏天暗地，是初生之犢的林昀儒？還是2012倫敦奧運男單銅牌的奧恰洛夫勝出，且看今晚的交手。

奧恰洛夫與林昀儒素有私交，但林昀儒表示：「該打就打」，絕不手軟。2012年奧運奧恰洛夫在銅牌戰擊敗我國莊智淵而獲得銅牌，今年莊智淵雖已出局，但林昀儒要帶著老大哥的寄託，一併向奧洽洛夫尋求復仇，並要寫下台灣在桌球男單項目第一次奪牌紀錄。

奧恰洛夫與林昀儒兩人在參與俄羅斯桌球聯賽時、是奧倫堡俄天然氣火炬隊隊友。過去交手紀錄，兩人2018年首度在瑞典公開賽交手，林昀儒以1：4落敗之後，接下來比賽碰面4次都是林昀儒贏，直到今年3月在杜哈舉行的世界桌球挑戰賽男單決賽，林昀儒以1：4敗北，讓出冠軍。

東奧中華隊 2020東京奧運

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