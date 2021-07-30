划船／甜心黃義婷東奧最終戰 名列20個人最佳
31歲的「划船甜心」黃義婷今天出戰本屆奧運最後一場賽事，在女子單人雙槳D組決賽，用本屆奧運最佳成績的7分鐘52秒18，名列分組第2，最後排名以20名作收，刷新個人紀錄。
黃義婷在第5水道，從一開始就在前半段，後面更是衝上第2名。
第2度參加奧林匹克運動會的黃義婷在第一場預賽以8分04秒59，排名分組第4，未能擠進分組前3、取得直接晉級機會；敗部復活賽中，以8分11秒56，名列分組第2，晉級24強準決賽，刷新2016年里約奧運個人紀錄的25名。
黃義婷在25日準決賽以8分34秒51名列第6，無緣在前3名、晉級12強；昨天繼續挑戰13到24名半決賽，划出7分56秒00成績、名列第5，未能划進前3名，要參加19到24名排名賽。
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