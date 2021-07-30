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桌球／林父深夜發文澄清自費教練 感謝幫助過林昀儒的貴人

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
外界報導桌球小將林昀儒每月花13萬元自費請教練，林昀儒的父親林學宜深夜在臉書貼文澄清，感謝體育署補助及一路上曾經幫助過昀儒的師長及好友。圖／截自林學宜臉書
外界報導桌球小將林昀儒每月花13萬元自費請教練，林昀儒的父親林學宜深夜在臉書貼文澄清，感謝體育署補助及一路上曾經幫助過昀儒的師長及好友。圖／截自林學宜臉書

針對外界報導，桌球小將林昀儒每月花13萬元自費請教練，政府挨批不照顧選手。一向極為低調的林學宜深夜在臉書貼文澄清，感謝體育署及一路上曾經幫助過昀儒的師長及好友，林昀儒從2013年起納入體育署「培育優秀或具潛力運動選手計畫」，由政府給予補助及聘請教練。

有媒體報導鄉民的貼文，指林昀儒每月13萬元自費請教練，林學宜原本在兒子比賽期間從不主動對外發言，今天深夜罕見在臉書貼文，感謝一路來幫助過林昀儒的單位及人士，除了教育部體育署，還有讓林昀儒成為簽約選手的合作金庫、運促會的林鴻道主席、桌協林茂榮理事長，及很多的民間企業包括金石建設、金元福、台塑、中油、長庚給予協助。

貼文如下：

「從奧運開幕至今，大家對運動員投以很多的關注與鼓勵。在此特別感謝大家對昀儒的支持，你們的祝福將引領他繼續前進。

昀儒能走到今天站上奧運殿堂絕非一人或一家人之力所能完成的，就像陳之藩所說的：得之於人者太多，所以我們常懷感恩之心，也期許昀儒要敬天、敬人。

最近因為昀儒的表現讓桌球成為關注的話題，在部份網路論壇也成為熱門的焦點。很高興大家能對桌球有進一步的認識，但同時也要簡略地說明一下昀儒的成長史，希望大家能繼續將焦點放在奧運會場上，給桌球選手最大的加油！

昀儒從小學三年級開始接觸著桌球，桌球是種非常講求技術性的運動，所以從小學五年級起我們便自費聘請教練，而昀儒最初的貴人就是他的舅公-陳志堅先生，資助我們經費聘請教練，才得以讓昀儒在初期即能快速成長。

隨著年齡的成長、參與的競賽增加，昀儒打出不錯的成績後，各界提供的資源也越來越多。在教育部體育署部分，昀儒從國中時期就接受潛力選手計劃的栽培，最近爲了備戰奧運，更是獲得了黃金計劃的照顧，這段時間舉凡教練、運動防護員的聘任，還有出國比賽、移地訓練的經費都包含在黃金計劃，逐漸形成了一個信任而合作的團隊，也是促進昀儒成長的重要推手。

此外從國小起就讓昀儒成為簽約選手的合作金庫，還有運促會的林鴻道主席、桌協林茂榮理事長，以及很多的民間企業：金石建設、金元福、台塑、中油、長庚也一直給予我們協助。

最後再次感謝教育部體育署及一路上曾經幫助過昀儒的師長及好朋友們在此一併致謝。大家對昀儒的祝福與鼓勵，讓我們感受到滿滿的正能量，也期許昀儒接下來能持續成長讓大家更熱愛桌球！」

東奧中華隊 2020東京奧運

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