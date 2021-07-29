29日中華隊總結／東奧羽球男雙晉4強寫紀錄 獎牌數維持1金2銀3銅

東京奧運羽球男雙再寫紀錄，王齊麟與李洋擊敗地主日本隊組合闖進4強，為奧運羽球台灣史上第一次，桌球男單台灣好手林昀儒4強不敵世界球王樊振東。台灣獎牌數維持1金2銀3銅、排名20。

2020年東京奧運台灣選手在羽球場也有好成績，男子雙打「麟洋配」王齊麟與李洋在今天8強賽以2比0扳倒地主日本組合渡邊勇大與遠藤大由，搶下台灣在本屆奧運羽球項目首張4強門票。

王齊麟與李洋此次奧運開低走高，小組賽第一戰就輸給印度組合，但表現拉尾盤，小組賽最後一戰擊敗世界第一的印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）、晉級8強，今天再拿勝晉級4強，為奧運羽球項目台灣史上第一次。

回憶這段過程兩人直呼「不可思議」，王齊麟更形容很像從地獄爬了回來，兩人目標台灣奧運羽球首面獎牌，4強碰上「大魔王」、世界排名第2的印尼男雙組合阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan），重點從防守開始做起，拚續寫新紀錄。

有「桌球神童」封號的19歲桌球好手林昀儒今天在男單4強碰上世界排名第一的中國好手樊振東，賽前外界不太看好，但林昀儒場上用實力贏得大家的肯定，今天將樊振東逼到打滿7局，最後3比4吞敗。

林昀儒好表現逼迫讓樊振東直呼過程有點難受，賽後肯定林昀儒成長進步很快，也提到其實林昀儒本來就有這樣的實力。

林昀儒雖然沒能挺進金牌戰，但明天銅牌戰仍然有機會改寫奧運桌球男單台灣史上最佳成績紀錄，過去最佳成績為2012年倫敦奧運莊智淵打入4強。

林昀儒將與德國名將奧恰洛夫（DimitrijOvtcharov）爭銅牌，倫敦奧運莊智淵的銅牌路就是遭奧恰洛夫粉碎，林昀儒過去與奧恰洛夫對戰居上風，明天力拚奧運男單桌球台灣首面獎牌，也是個人本季奧運第2面牌，第一面為與鄭怡靜搭配混雙銅牌。

射箭賽程女子個人淘汰賽林佳恩依序擊敗希臘、愛沙尼亞對手，晉級16強；魏均珩、湯智鈞32強「台灣內戰」，湯智鈞以6比5拿勝、晉級16強。

拳擊場上黃筱雯在女子51公斤級16強賽擊敗義大利對手索倫提諾（Giordana Sorrentino）、晉級8強。

羽球王子維男子單打16強賽以0比2不敵丹麥對手止步，鄧宇成在射箭個人淘汰賽64強止步，楊昆弼在射擊男子不定向飛靶資格賽合計排名14、沒能晉級，王冠閎則在游泳男子100公尺蝶式預賽游出52秒44，分組排名第3、總排名35、無緣晉級。

商品推薦