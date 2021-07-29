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桌球／傳林昀儒自費找教練 體育署緊急澄清2013就出錢了

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桌球／傳林昀儒自費找教練 體育署緊急澄清2013就出錢了

聯合新聞網 / 綜合報導
林昀儒。 體育署提供
林昀儒。 體育署提供

針對外界報導，林昀儒是自費找教練，引發網友一陣攻擊，政府又不照顧選手，讓選手自己出錢，體育署晚間緊急發出聲明，當初最早林昀儒確實是自費訓練，但自2013年就開始補助林昀儒各項經費，2019年更直接聘任中國籍教練綦戈及日本籍山兵伍教練進行訓練，表明目前林昀儒訓練經費都是政府來支出。

有關媒體報導林昀儒選手訓練相關事宜，經林昀儒父親表示，林昀儒國小階段展露桌球天份，就讀宜蘭國小桌球班時，確實曾由舅公自費資助聘請中國籍綦戈教練費用。

但自國中階段（自2013年起）納入教育部體育署「培育優秀或具潛力運動選手計畫」後，即由政府補助包含教練費、移地訓練、參賽器材裝備等。林昀儒在「2016里約奧運」後，調訓為國家培訓隊選手，補助基本待遇及各項支援，2019年起更列入黃金計畫重點培訓選手，聘請中國籍教練綦戈及日本籍山兵伍教練（疫情期間）進行訓練，黃金計畫提供專屬健康檢查、專屬防護人員、陪練員，補助其客製體能訓練課程，國訓中心運動科學支援團隊也針對進行情蒐分析等，2019年針對林昀儒選手即投入超過新台幣800萬元培訓經費。

有關林昀儒選手於中國受訓相關報導，係林昀儒自2017年起參加職業聯賽後，如T2桌球鑽石賽、ITTF 世界巡回賽、中國桌球超級聯賽等，於2020年底參與中國桌球超級聯賽後，和鄭怡靜選手至中國進行一個多月的短期移地訓練，與中國選手交流，為求讓技術更加精進。

東奧中華隊 2020東京奧運

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