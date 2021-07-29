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桌球／林昀儒激戰7局不敵樊振東 球評讚賞：根本沒輸

中央社 / 台北29日電
林昀儒(右)大戰樊振東。 體育署提供
林昀儒(右)大戰樊振東。 體育署提供

台灣桌球好手林昀儒今天東京奧運桌球男單4強賽與球王樊振東激戰7局吞敗，球評周東昱今天說，儘管中遠台相持球能力略輸對手，但他認為，林昀儒根本就沒輸，已經打得很好了。

目前世界排名第7的林昀儒，首度征戰奧運表現不俗，直闖東京奧運桌球男單4強賽，今天強碰中國名將、世界球王樊振東。

林昀儒昨天曾預告在4強賽「要打出自己沒想到的球」，今天展現不同球風，多次化解對手局點，儘管最終局數以3比4敗下陣來，但也讓樊振東贏得不輕鬆。

球評周東昱表示，相較於林昀儒過去出戰樊振東，打法較被動、保守，但今天明顯看出林昀儒在與對手搏殺過程，提升不少進攻質量。

針對擅長反手擰接發球的樊振東，周東昱表示，林昀儒今天前段也透過配長球，成功牽制對手，但樊振東第5局起開始反制後，配長球效果變得沒那麼好。

談到決勝關鍵，周東昱分析，林昀儒在中遠台相持球的能力和質量，仍輸對手一點。

不過，林昀儒今天的表現仍出乎周東昱的意料，讓他大為讚賞，周東昱表示：「對我來講，他（林昀儒）今天根本就沒輸，因為我真的覺得，他已經打得很好了。」

周東昱建議，過去求穩的林昀儒，可保留今天與對手一「搏」的質量，並設法提升中遠台對抗性，他看好林昀儒在2024年巴黎奧運的表現，可望更進一步。

林昀儒明天將與德國名將奧恰洛夫（DimitrijOvtcharov）爭奪銅牌，過去兩人交手，林昀儒以4勝2敗占上風，他預估，明天林昀儒勝率約6成，但奧恰洛夫發球變化大，「只要接發球能過關，那我覺得後面就沒問題了 」。

東奧中華隊 2020東京奧運

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