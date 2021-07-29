快訊

政院擬推「五倍券」救經濟 傳「1千換5千」但考量預算進度仍卡卡

桌球／傳林昀儒自費找教練 體育署緊急澄清2013就出錢了

桌球／將世界第一逼到第7局 網讚林昀儒一特點：有望下屆金牌

聯合新聞網 / 綜合報導
我國桌球小將林昀儒今天在東京奧運男子單打四強賽面對「世界球王」苦戰7局惜敗。特派記者余承翰／東京攝影
我國桌球小將林昀儒今天在東京奧運男子單打四強賽面對「世界球王」苦戰7局惜敗。特派記者余承翰／東京攝影

台灣19歲桌球好手林昀儒今（29）日在東奧男單4強賽對上世界排名第一的大陸好手樊振東，雙方激戰到第7局，林昀儒才以3：4惜敗，這場精采對決讓台灣民眾看得血脈賁張，許多網友都在網路上熱烈討論林昀儒的未來性，眾人都認為他的一項特點有機會贏得下一屆奧運金牌

有網友在PTT以「能把世界球王逼到第七局很強了吧？」為題，寫道林昀儒在這場比賽中就好像沒有心臟一樣，面對世界第一的好手，竟然能將對方逼到最後一局。原PO說樊振東前面的對手都被輾壓，自己也只有被拿下一局過，沒想到遇到「小林同學」林昀儒，竟然可以將他逼到第7局，讓原PO驚訝地說「超強了吧？而且才19歲，未來是小林同學的，這次真的雖敗猶榮」。

貼文讓許多人看了也讚嘆，「真的是很接近，雖敗猶榮」、「天下第二人了」、「下屆就是他的了」、「才19歲可以跟世界第一纏鬥成這樣，強炸」、「超級強，我看球王當時害怕極了」、「第五把第一逼到手在抖」、「小林超神，兩次逆轉」、「看的我心臟好痛」、「雖敗猶榮，比賽內容堪比準金牌戰」。

還有網友認為林昀儒的抗壓性很強，根本預約下一屆奧運冠軍，「很強啊，心理素質強大」、「這抗壓性真強」、「可怕的心理素質」、「超強，心態有夠穩」、「鬼之抗壓性」、「少年吔心理素質輾壓球王」。

東奧中華隊 2020東京奧運 林昀儒 桌球

延伸閱讀

桌球／林昀儒自費聘教練 神秘人物曾是中國隊教練

桌球／林昀儒緊逼世界球王 中國桌球主席罕見「坐不住」

桌球／林昀儒非台灣栽培？ 鄉民爆他自費13萬請中國教練

桌球／林昀儒4強戰「越級打怪」 一張圖曝對手全是球王等級

相關新聞

桌球／林昀儒自費聘教練 神秘人物曾是中國隊教練

19歲桌球小將林昀儒能夠成績突然猛進，高居世界排名第五，於今天在奧運男單四強賽與世界第一中國球王樊振東，打至七局才落敗相當可惜，而能帶起林昀儒的教練，其實也是來自中國大陸，不過，隨著林昀儒成績威脅到中

桌球／林昀儒非台灣栽培？ 鄉民爆他自費13萬請中國教練

19歲桌球好手林昀儒今（29日）在男單四強賽以3：4不敵世界排名第一的中國選手樊振東，雖未能闖進金牌戰，林昀儒的好表現大家有目共睹。對此，PTT鄉民查找資料後發文指出，林昀儒自費聘請中國教練，甚至是中

桌球／傳林昀儒自費找教練 體育署緊急澄清2013就出錢了

針對外界報導，林昀儒是自費找教練，引發網友一陣攻擊，政府又不照顧選手，讓選手自己出錢，體育署晚間緊急發出聲明，當初最早林昀儒確實是自費訓練，但自2013年就開始補助林昀儒各項經費，2019年更直接聘任

桌球／對林昀儒贏得艱辛 樊振東：他有這樣實力

「世界球王」樊振東對上19歲的台灣好手林昀儒，在東京奧運桌球男單四強戰打滿7局才艱辛贏得勝利，樊振東給予林昀儒高評價，「...

桌球／惜敗球王 林昀儒：一直相信可贏下比賽

東京奧運桌球男單四強戰上演7局大戰，台灣好手林昀儒力抗「世界球王」樊振東，第6局更演出逆轉，可惜最終以3：4落敗，林昀儒...

桌球／林昀儒力抗球王 蔣澎龍：表現超過100分

東京奧運桌球男單四強戰，台灣好手林昀儒在7局大戰中以3：4惜敗球王樊振東，教練蔣澎龍看到好球也忍不住多次振臂，對林昀儒表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。