桌球／將世界第一逼到第7局 網讚林昀儒一特點：有望下屆金牌
台灣19歲桌球好手林昀儒今（29）日在東奧男單4強賽對上世界排名第一的大陸好手樊振東，雙方激戰到第7局，林昀儒才以3：4惜敗，這場精采對決讓台灣民眾看得血脈賁張，許多網友都在網路上熱烈討論林昀儒的未來性，眾人都認為他的一項特點有機會贏得下一屆奧運金牌。
有網友在PTT以「能把世界球王逼到第七局很強了吧？」為題，寫道林昀儒在這場比賽中就好像沒有心臟一樣，面對世界第一的好手，竟然能將對方逼到最後一局。原PO說樊振東前面的對手都被輾壓，自己也只有被拿下一局過，沒想到遇到「小林同學」林昀儒，竟然可以將他逼到第7局，讓原PO驚訝地說「超強了吧？而且才19歲，未來是小林同學的，這次真的雖敗猶榮」。
貼文讓許多人看了也讚嘆，「真的是很接近，雖敗猶榮」、「天下第二人了」、「下屆就是他的了」、「才19歲可以跟世界第一纏鬥成這樣，強炸」、「超級強，我看球王當時害怕極了」、「第五把第一逼到手在抖」、「小林超神，兩次逆轉」、「看的我心臟好痛」、「雖敗猶榮，比賽內容堪比準金牌戰」。
還有網友認為林昀儒的抗壓性很強，根本預約下一屆奧運冠軍，「很強啊，心理素質強大」、「這抗壓性真強」、「可怕的心理素質」、「超強，心態有夠穩」、「鬼之抗壓性」、「少年吔心理素質輾壓球王」。
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