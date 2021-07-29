游泳／東奧100公尺蝶式 台灣蝶王王冠閎35名無緣晉級

「台灣蝶王」王冠閎今天出戰東京奧運游泳項目男子100公尺蝶式預賽，在第3組出賽，最終成績52秒44、分組第3名，總排名為第35名，無緣擠進前16名、晉級準決賽。

王冠閎日前在男子200公尺蝶式預賽，飆出1分54秒44，打破自己所保有的全國紀錄，以分組第1、總排名第2晉級，打敗一票好手；但16強準決賽未能突破，以1分55秒52，分組排名第6、總排名第13，無緣晉級決賽。

王冠閎今天再戰男子100公尺蝶式，預賽被分在第3組、第4水道，要從8組選手中取前16名晉級準決賽。王冠閎雖然在前50公尺為第5名，不過最後50公尺加速，游出52秒44、名列分組第3，離自己在今年全大運締造的52秒19全國紀錄，僅差一點點。

在8組比完之後，王冠閎的最終名次為第35名，本屆奧運之旅劃下句點。總排名第1則為美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel），他游出50秒39，平奧運紀錄，不過沒有破自己所保持的49秒50世界紀錄。

商品推薦