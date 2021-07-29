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圖輯／林昀儒10歲稚嫩參賽照曝光 從小「越級打怪」一路拚進奧運

圖表／中華隊30日焦點 桌球林昀儒戰差距23歲德老將搶銅牌

中央社 / 東京29日電

圖取自教育部臉書
圖取自教育部臉書

年僅19歲的台灣桌球一哥林昀儒昨天在東京奧運桌球男單4強賽把當今世界球王樊振東逼出一身冷汗，最後雖沒能闖進金牌戰，但今天仍有機會爭取他在本屆奧運個人的第2面獎牌。

台灣桌球一哥林昀儒昨天在奧運桌球男單4強賽，與世界球王、中國名將樊振東苦戰7局，最終以3比4惜敗，台灣時間今天晚上7時將在銅牌戰強碰德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），尋求繼與鄭怡靜混雙聯手鍍銅後，他在本屆奧運的第2面銅牌。

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋昨天在羽球男雙8強賽，以2比0橫掃日本第一雙打渡邊勇大與遠藤大由，成為台灣羽球史上第一對闖進奧運4強的球員。

台灣時間今天傍晚約5時15分，「麟洋配」則要迎戰印尼「大賽魔王」阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan），全力挑戰台灣羽球在奧運史上的首面獎牌。

除此之外，休兵一天的羽球「世界球后」戴資穎今天將在女單8強出賽，一如預期將碰上「宿敵」、泰國名將拉差諾（Ratchanok Intanon），戴資穎只要闖過這關，她除將成為台灣羽球史首名闖進奧運4強的單打球員，距她奪牌的目標也更近一步。

女子拳擊69公斤量級世界排名第2的「拳后」陳念琴今天將在8強賽迎戰兩屆世界錦標賽銅牌好手、印度名將博格漢（Lovlina Borgohain），若能闖過這關，就有機會替台灣爭取首面奧運拳擊獎牌。

東奧中華隊 2020東京奧運

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